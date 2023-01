Immigration Canada : les modalités d’inscription à l’Entrée express

Pour 2023, le gouvernement canadien prévoit d’accueillir 465 000 nouveaux résidents permanents. Et ce, pour palier à la pénurie de main d’œuvre dont souffre plusieurs de ses secteurs d’activité. Dans ce sillage, l’ambassade du Canada en Algérie invite les Algériens à s’inscrire à l’un des programmes phares de l’immigration au Canada, le fameux Entrée Express.

Pour rappel, ce dernier représente l’un des programmes utilisés par le Canada pour gérer les demandes d’immigration. Par le biais de ce programme, les étrangers pourront postuler pour immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié.

Par ailleurs, pour répondre à l’objectif d’accueillir un demi-million d’étranger en 2025, le programme d’Entrée express a connu plusieurs modifications. Notamment en ce qui concerne la liste des métiers admissibles à ce dernier.

[#Immigration] Le Canada a comme objectif d’accueillir 465 000 personnes en 2023 en tant que nouveaux résidents permanents. C’est le moment de créer un profil #EntréeExpress ! Voici les étapes 👉 https://t.co/HELU19EAkf pic.twitter.com/otKkK70UC6 — Canada en Algérie (@CanadaAlgerie) January 9, 2023

Entrée Express 2023 : 16 nouvelles professions admissibles au programme

Le mois de novembre précédent, le ministre canadien de l’immigration, Sean Fraser a fait savoir que la liste des métiers admissible au programme de l’Entrée express a été mise à jour. En effet, 16 nouvelles professions ont été ajoutées à ce programme.

Sont concernés par cette mise à jour, les aides aux soins de longue durée, les préposés d’hôpital, les aides infirmiers, les enseignants au primaire et au secondaire et les conducteurs des camions de transports. Par ailleurs, d’autres métiers sont également admissibles à l’Entrée express. Notamment, les administrateurs de paie, les agents de services correctionnels et les contrôleurs de montage d’aéronefs.

Comment s’inscrire au programme d’Entrée Express pour immigrer au Canada en 2023 ?

Pour les personnes qui désirent immigrer au Canada par le biais de l’Entrée express, le gouvernement canadien a détaillé, sur son site officiel, la procédure à suivre pour postuler à ce programme. Mais d’abord, les Algériens intéressés doivent s’assurer de leur admissibilité à l’un des programmes de l’Entrée express. Notamment au programme de l’Expérience canadienne, au programme des travailleurs qualifiés ou celui des travailleurs des métiers spécialisés.

Une fois l’admissibilité confirmée et le profil soumet, le candidat sera classé dans le bassin d’Entrée Express grâce au système de classement global. Par ailleurs, à l’issue de cette étape, le candidat recevra une invitation, notamment après avoir reçu une note supérieure à la note minimale de la ronde d’invitation du candidat.

La prochaine étape est de remplir son profil et de préparer son dossier, qui contient les preuves et résultats d’examens linguistiques. La liste des documents requis pour une inscription à l’entrée express est consultable sur le site du gouvernement canadien (cliquer ici).

Les candidats qui recevront l’invitation disposeront de 60 jours pour envoyer leurs dossiers et soumettre leurs demandes. Ces dernières seront traitées dans un délai de 6 mois, précise le gouvernement canadien sur son site officiel.