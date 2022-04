Immigration Canada : les délais de traitement des dossiers fixés

Aujourd’hui, la population du Canada est composée de plus de 22 % d’immigrants, à savoir des personnes originaires de l’étranger qui ont acquis la résidence permanente. Outre l’aspect économique, le Canada a toujours été un pays accueillant dont la prospérité est en partie le fruit de l’immigration.

Pour faciliter cette démarche, le 31 mars 2022, le ministre de l’Immigration canadien, a dévoilé des mises à jour importantes concernant les délais de traitement des demandes d’immigration dans leur site internet. Ainsi les candidats d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) disposent désormais de prévisions plus précises du temps de traitement de leur demande.

Ces nouvelles estimations du délai de traitement refléteront à la fois le volume des candidatures en cours de traitement et les dernières évolutions opérationnelles. Les futurs nouveaux arrivants disposeront ainsi de délais plus précis pour planifier leurs démarches. Cette actualisation du site Web du gouvernement fait partie des efforts fournis par l’IRCC en vue de simplifier le système d’immigration.

Jusqu’à présent, le site Web du gouvernement indiquait uniquement la norme de service, autrement dit la capacité de l’IRCC à assurer le traitement des candidatures dans des conditions normales.

Les délais dans lesquels l’IRCC traite les demandes renseignent les demandeurs sur le temps nécessaire pour examiner les dossiers les plus complets et sont actualisés chaque semaine. En revanche, les normes de service représentent l’engagement de l’IRCC pour le traitement des demandes dans un délai déterminé en temps normal. Celles-ci ne sont pas actualisées régulièrement, et certains programmes ne disposent pas de normes de service.

Par exemple, pour une extension du permis d’étude au canada, la nouvelle actualisation indique un délai de 75 jours pour une demande en ligne et 156 jours en papier. De même pour le Programme fédéral des travailleurs qualifiés (PFTS) en entrée express, il faut compter environ 27 mois pour avoir une réponse. Ainsi, en fonction du programme auquel vous candidatez, vous avez la possibilité de déterminer avec précision le temps nécessaire pour votre démarche.

Le programme d’Entrée express au Canada

Le 30 mars 2022, le Canada a fait appel à 919 candidats du programme entrée express pour présenter leur demande de résidence permanente et ce dans un délai de 60 jours.

Pour rappel, Entrée Express constitue le système de traitement des demandes dans le cadre de trois programmes d’immigration canadiens : le volet Expérience canadienne, le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) ainsi que le Programme des métiers spécialisés (fédéral). Les candidats PNP du pool Entrée Express sont déjà admissibles à l’un de ces programmes.

L’entrée express utilise un système basé sur des points, le système global de classement (SGR), pour évaluer les profils des candidats. Ceux qui obtiennent le plus de points reçoivent une lettre d’invitation à soumettre une demande (ITA) qui leur permet de présenter une demande de résidence permanente.

Après le dépôt de la demande par le candidat, un agent de l’IRCC analyse le dossier puis prend une décision. Il demandera des données biométriques et pourra fixer un entretien ou exiger des documents supplémentaires. En cas d’approbation de la demande, IRCC délivre une Confirmation de résidence permanente (COPR). Ainsi, les personnes concernées pourront commencer leur processus d’installation définitive au Canada.