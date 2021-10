Immigration Canada : la Colombie Britannique ouvre 29 professions

Le recrutement international se répand et séduit de plus en plus. Une ouverture professionnelle que plusieurs pays adoptent à l’instar de l’Angleterre, la Belgique ou encore le Canada qui est l’un des premiers pays à ouvrir ses portes aux travailleurs étrangers.

Tout cela a commencé avec la pénurie d’effectif notamment dans le domaine de la santé surtout au Québec, un problème suite auquel les autorités canadiennes ont donné le feu vert au recrutement international. Une mission de recruter 4000 travailleurs a été lancée touchant les quatre coins du monde en particulier le Maghreb. Une opportunité à ne pas rater pour les algériens qui souhaitent travailler à l’étranger.

Aujourd’hui ces offres d’emploi sans frontières se répandent vers d’autres domaines et portent beaucoup d’avantages et une stabilité de quoi attirer les algériens qui rêvent de s’installer au Canada. Cette fois-ci plusieurs domaines proposent un recrutement aux étrangers.

Colombie-Britannique : 29 professions ouvertes aux algériens

Face à la non-disponibilité des travailleurs locaux, la Colombie-Britannique (province à l’ouest du Canada) recherche et recrute des travailleurs de l’étranger dans le domaine de la technologie, l’informatique les télécommunications, la biologie et bien plus pour pourvoir plusieurs postes de 29 professions.

Il faut décrocher un contrat de travail dans les postes proposés, qui est plus facile à décrocher cette fois-ci puisque l’étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) n’est pas demandée. Cette dernière est un document que tout employeur canadien doit avoir pour recruter des employés étrangers.

Il suffit de se rendre sur ce site, chercher et trouver un poste à pourvoir en fonction de votre domne. Il suffira par la suite de s’inscrire d’abord en créant un profile auprès du SIRS : un système d’inscription qui aidera la Colombie-Britannique à sélectionner les travailleurs en fonction de leurs compétences mais aussi des besoins du marché du travail.

Ensuite, un score d’inscription vous sera envoyé vous permettant d’accéder à un pool de sélection pour la catégorie choisie. Les personnes éligibles recevront une invitation pour postuler dans le cadre du volet Immigration des compétences.

Enfin, il faudra soumettre une demande d’immigration, si cette dernière est acceptée, vous recevrez une nomination provinciale et vous pourriez effectuer une demande de résidence permanente.