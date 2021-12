Ces derniers temps, le recrutement international est en vogue notamment au Canada. Le pays de la feuille d’érable a ouvert grand ses portes pour les travailleurs étrangers francophones ou anglophones, et ce, pour plusieurs provinces canadiennes.

Des programmes d’immigration ont été mis en place pour encourager, faciliter et organiser l’immigration professionnelle ayant pour objectif de diminuer la pénurie d’effectif. Parmi ces programmes, on a « Journées Monde Québec 2022 ». Ce sont des journées de recrutement international dans plusieurs domaines au Québec à savoir l’administration, la restauration et l’hôtellerie, la santé, la production audio-visuelle, la fabrication, les technologies de l’information et le transport.

Ces portes sont ouvertes du 14 décembre 2021 au 24 janvier 2022, vous pouvez consultez les offres d’emploi proposées et disponibles sur ce site. Lorsque vous trouvez un emploi qui vous correspond, vous devez créer un profile ici afin de postuler.

Il convient de noter que vous pouvez postuler pour un ou plusieurs postes correspondant à votre profil et à votre expérience professionnelle.

Postuler dans les missions de recrutement

D’abord, il faut aller sur ce site, sélectionner « travailler » puis « offres d’emploi » avec le compte que vous avez crée auparavant. Ensuite, vous pouvez chercher et filtrer cette recherche en mettant à titre d’exemple, votre expérience professionnelle, niveau d’éducation et niveau de connaissances en français …etc. Vous aurez donc les postes correspondants à votre profil.

Par la suite, vous aurez les critères demandés et la description détaillée du poste, si le poste vous intéresse, vous allez cliquer sur « postuler ». Veillez à bien remplir et compléter votre profil, de la photo à l’expérience professionnelle en passant par les langues maîtrisées.