Immigration Canada, Entrée express : un spécialiste d’IRCC répond aux questions les plus courantes

Les Algériens sont nombreux à vouloir immigrer au Canada et commencer une nouvelle vie. Cependant, un bon nombre parmi eux sont confrontés à des refus de leurs demandes. Dans ce sillage, l’Immigration et citoyenneté canadienne a publié une nouvelle série de vidéos, intitulée “IRCC explique” pour répondre aux questions les plus posées sur le système d’entrée express.

Pour rappel, entrée express est un système en ligne utilisé par le département Immigration du Canada pour gérer les demandes d’immigration exprimées par des travailleurs qualifiés.

Immigration Canada : tout ce qu’il faut savoir sur l’entrée express

Jayson, un spécialiste du service client de l’IRCC, répond aux questions les plus courantes sur l’entrée express. Dans ce sillage, il explique que la mise en place de ce système accélère le processus de demandes. Ce qui permet aux travailleurs qualifiés de s’installer rapidement et de manière permanente au Canada.

Pour présenter une demande d’immigration au Canada, au moyen de l’entrée express, le candidat doit satisfaire aux exigences de l’un des trois programmes, à savoir :

Catégorie de l’expérience canadienne : ce programme est destiné pour les travailleurs qualifiés possédant une expérience de travail au Canada. L’expérience de travail doit avoir été acquise dans les 3 années précédant la présentation de la demande en question ;

Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) : il est dédié pour les travailleurs qualifiés qui ont de l’expérience de travail à l’étranger ou au Canada ;

Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) : il s’adresse aux travailleurs qualifiés dans un métier spécialisé. Le candidat doit avoir une offre d’emploi valide ou un certificat de compétence.

Comment présenter une demande au moyen d’entrée express ?

Par ailleurs, pour présenter une demande au moyen d’entrée express, Jayson explique que le candidat doit d’abord confirmer s’il est admissible aux critères de l’un des programmes de l’entrée express avant de soumettre son profil. Ce dernier sera classé au bassin d’entrée express au moyen du système de classement global (SCG). Le test des connaissances linguistiques, effectué au niveau d’un organisme accrédité, représente aussi une étape primordiale dans ce processus.

De plus, la prochaine étape consiste à préparer son dossier. En effet, le candidat doit fournir tous les documents nécessaires pour compléter sa demande et remplir son profil. Les candidats ayant les notes les plus élevées du bassin recevront une invitation de l’IRCC. Le gouvernement canadien informe, sur son site officiel, que ces derniers disposent de 60 jours pour présenter la demande qui sera traitée dans un délai de six mois.

