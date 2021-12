Immigration Canada en Algérie : les démarches via Arrima de A à Z

Plusieurs pays ont ouvert leurs portes aux travailleurs étrangers à l’instar du Canada qui, pour faire face à une véritable pénurie d’effectif dans toutes les provinces, a mis en place des programmes d’immigration pour ces travailleurs. Des programmes qui intéressent beaucoup d’algériens qui peuvent être réticents au vu des étapes et des procédures, raison pour laquelle nous vous expliquerons toutes ces étapes de A à Z.

Pour rappel, le programme Arrima concerne uniquement le Québec. Ce dernier vous permettra d’avoir une résidence permanent. Le programme arrima est basé sur un système de points qui augmentent en fonction de vos infirmations et vos expériences.

Première étape, la demande d’intérêt qui est un formulaire qu’il faut remplir en ligne sur ce site, ensuite attendre la réponse du ministère de l’Immigration québécois. Sur ce formulaire, vous aller inscrire des informations vous concernant ( cursus scolaire / universitaire, expérience de travail, niveau de langue … etc). Il convient de noter qu’il faut joindre cette demande de documents prouvant les informations que vous allez inscrire.

Vous passerez un test de français (quelle que soit votre spécialité), les tests acceptés sont : TCF, TEF, TCFFQ,TEFQ, TEF Canada, DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C, DALF C2. Le test d’anglais n’est pas obligatoire mais il vous permettra d’avoir des points supplémentaires.

Comment obtenir la résidence permanente ?

Deuxième étape, le dossier de demande CSQ (certificat de sélection du Québec). Si la réponse du ministère vous indiquera que vous êtes sélectionné, et vous enverra une invitation. Vous devriez envoyer un dossier complet contenant des documents en papier via le service EMS afin d’avoir une acceptation officielle et finale pour avoir votre CSQ. Vous allez donc payer les tarifs qui sont de 822 CaD (120 000 DA) par personne, 176 CaD ( environ 24000 DA ) à rajouter pour chaque personne en plus.

Les tarifs pour le service EMS sont de 5000 DA.

Troisième étape, envoyer une demande de résidence permanente qui se fait en deux étapes : en envoyant le dossier par poste ou en ouvrant un compte sur le site officiel et envoyer le dossier en ligne. Il vous faudra remplir quelques formulaires, l’étude de ces formulaires peut durer jusqu’à un an. Vous allez noter dans ces formulaires plusieurs informations comme les pays que vous avez visité durant les dix dernières années, les personnes à charge, les antécédents et le cursus scolaire et universitaire, des informations de votre famille … etc.

Vous devriez également traduire tout document officiel comme votre carde d’identité, votre extrait de naissance, votre casier judiciaire etc.

Un autre document sera obligatoire, il s’agit de la preuve de payement :

825 CaD pour l’étude du dossier, 5000 CaD pour la carte de résidence, 85 CaD pour les informations en biométrique. Au total, 1410 CaD soit environ 22 millions de centime.

Si vous souhaitez envoyer le dossier par poste, voici l’adresse : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada / travailleur qualifié sélectionné par le Québec – Bureau de réception centralisée (CP 8888) – Sydney NE B1P 0C9

Si vous souhaitez l’envoyer en ligne, vous pouvez le faire sur ce site.