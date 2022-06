Immigration Canada : des nouveautés au programme d’Entrée express

Avec la pénurie de main-d’œuvre enregistrée sur le territoire canadien, ce pays multiplie les efforts pour faciliter le processus d’immigration pour les étrangers souhaitant tenter l’expérience canadienne. Au nombre des dispositifs instaurés pour ces fins, Entrée express.

Entrée express, représente un programme numérisé, instauré par les autorités canadiennes pour une meilleure gestion des candidatures d’immigration émises par des travailleurs qualifiés étrangers. Il comprend trois catégories, notamment : le programme de l’expérience canadienne, le programme des travailleurs qualifiés ainsi que celui des métiers spécialisés.

Immigration Canada : des nouveautés au menu d’Entrée express

Dans une interview accordée au CIC News, le ministre de l’immigration canadien, Sean Fraser a fait état de nouveaux changements qui seront apportés au programme de l’entrée express. Et ce, dans le cadre d’une nouvelle loi C-19, qui sera très prochainement votée par le Sénat.

Une fois cette nouvelle loi adoptée, le sénat donnera le pouvoir à l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) de faire venir les candidats à son programme entrée express en fonction :

Des professions;

Des compétence linguistiques ;

Des destinations prévues …

Ou encore selon d’autres catégories qui répondent aux objectifs économiques canadiens.

Le même responsable a fait savoir que même si le système actuel d’Entrée express apporte beaucoup d’avantages aux candidats de l’immigration, celui-ci nécessite d’être améliorer pour palier à ses lacunes mais aussi pour tenter d’apporter quelques solutions pour la pénurie de la main d’œuvre.

L’Entrée express permettra une meilleure sélection des candidatures pour l’immigration au Canada

Par ailleurs, Sean Fraser explique que, à l’heure actuelle, le système entrée express, ne dispose pas de la capacité requise pour adapter les candidatures pour l’immigration canadienne à la demande enregistrée sur ce pays.

Ainsi, les améliorations concernent le système de sélection des candidatures. Entrée express sera, alors, plus exigeant dans la mesure où de nouveaux critères de sélection y seront ajoutés. Entrée express sera apte à sélectionner davantage de travailleurs qualifiés étrangers. Mais cette fois-ci en fonction de la demande exprimée. Ces travailleurs étrangers seront alors prêts à réussir, dès leur arrivée, sur le marché de l’emploi canadien.

Ces améliorations vont permettre aux travailleurs qualifiés étranger d’intégrer, directement, les régions et les emplois en manque des compétences en possession de ces candidats. Ce qui fait que ces qualifications et compétences seront de plus en plus renforcées et développées.

Cependant, le ministre de l’immigration canadien a reconnu le fait que la sélection des candidatures nécessite avant tout plus de transparence dans différentes phases de ce processus.