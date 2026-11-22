Face à une pénurie de main-d’œuvre persistante, notamment dans ses régions rurales, le Canada s’apprête à lancer un ambitieux programme d’immigration pour 2027. Une opportunité majeure pour les candidats à l’expatriation. Quels sont les métiers et les profils particulièrement recherchés ?

Au total, 5 500 candidats issus des quatre coins du monde pourront décrocher la résidence permanente grâce à ce dispositif spécifiquement dédié aux communautés rurales. Ce quota s’inscrit dans une stratégie nationale bien plus vaste : le Canada prévoit d’accueillir 365 000 nouveaux résidents permanents en 2027, avant de porter cet objectif à 395 000 par an en 2028 et 2029.

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Une voie d’immigration pérennisée face aux pénuries

D’après le gouvernement canadien, les objectifs du Plan des niveaux d’immigration 2027-2029 s’appuient sur « les progrès réalisés pour ralentir la croissance démographique, tout en renforçant l’économie et en intégrant les meilleurs talents internationaux à la main-d’œuvre du pays ».

Pour concrétiser cette vision, le pays de la feuille d’érable a pérennisé son ancien « Programme pilote d’immigration destiné aux collectivités rurales ». Désormais permanent, ce dispositif offre aux petites localités une voie dédiée pour attirer des travailleurs qualifiés face aux pénuries persistantes. L’ambition est double : aider les employeurs locaux à pourvoir des postes restés vacants et accompagner durablement l’intégration des nouveaux arrivants et de leurs familles au sein de ces régions.

Dans sa planification migratoire, le Canada segmente les nouveaux arrivants en deux profils principaux : les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers.

Les travailleurs temporaires : Munis d’un permis de travail, ces professionnels étrangers viennent combler les pénuries urgentes des employeurs canadiens lorsque la main-d’œuvre locale fait défaut.

Munis d’un permis de travail, ces professionnels étrangers viennent combler les pénuries urgentes des employeurs canadiens lorsque la main-d’œuvre locale fait défaut. Les étudiants étrangers : Titulaires d’un permis d’études, ils représentent un vivier stratégique. Une fois diplômés, ceux qui justifient des compétences et de l’expérience requises peuvent accéder à un emploi puis prétendre à la résidence permanente.

Quels sont les secteurs en pénurie de main-d’œuvre au Canada ?

D’après les autorités canadiennes, la stratégie migratoire du pays mise sur « l’attraction et la fidélisation des profils les plus qualifiés au sein de secteurs clés, dans le but de dynamiser l’économie nationale ».

L’ambition globale est de « remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs clés » vitaux pour le pays. Ottawa mise ainsi sur l’arrivée de professionnels qualifiés dans la santé, l’éducation et la construction, mais aussi dans des filières d’avenir et stratégiques telles que l’intelligence artificielle, l’innovation numérique, l’énergie, les minéraux critiques et la défense.

D’après les données officielles, ce dispositif permanent s’appuie sur le succès de deux initiatives antérieures : le Programme pilote d’immigration dans les régions rurales et du Nord (actif de 2019 à 2024) et le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales, lancé en 2025.

Le bilan de ces phases expérimentales témoigne d’un réel engouement : plus de 2 800 employeurs se sont mobilisés, permettant l’installation durable de plus de 12 500 nouveaux arrivants — candidats et membres de leur famille inclus — au sein des petites collectivités canadiennes.

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Critères de sélections

Ce nouveau programme d’immigration s’adresse aux travailleurs étrangers qualifiés et expérimentés souhaitant décrocher la résidence permanente. Les profils ciblés englobent les gestionnaires, les superviseurs ainsi que les professionnels exerçant des métiers nécessitant un diplôme universitaire, collégial ou une formation d’apprenti.

Pour être retenus, les candidats sont évalués sur une grille de sélection notée sur 100 points, prenant en compte leur formation, leur expérience professionnelle et leur maîtrise du français ou de l’anglais (évaluée à l’écrit et à l’oral via un test officiel). Un score minimal de 67 points est impératif pour valider son admissibilité ; tout résultat inférieur entraîne une élimination d’office.

Enfin, les postulants doivent démontrer leur capacité financière à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille grâce à une preuve de fonds. Cette exigence financière est toutefois levée si le candidat dispose déjà d’une autorisation de travail au Canada accompagnée d’une offre d’emploi valide.

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