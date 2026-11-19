Le Canada a fixé ses objectifs d’immigration pour 2027 à 2029. Ottawa maintient 380 000 nouveaux résidents permanents par an et augmente la part des francophones hors Québec. Combien de places, quels programmes, quelles chances pour les candidats algériens ? Les réponses.

Plan d’immigration du Canada 2027-2029 : les chiffres clés

Le ministère canadien de l’Immigration (IRCC) a présenté le 5 novembre 2026 son plan des niveaux d’immigration pour 2027 à 2029. Le Canada vise 380 000 nouveaux résidents permanents chaque année, le même chiffre que dans le plan précédent. Ottawa veut ensuite maintenir les admissions sous la barre de 1 % de la population après 2027.

L’immigration économique garde la priorité, avec 244 700 places par an, soit 64,4 % du total. Le regroupement familial compte 81 000 places, dont 66 000 pour les conjoints et les enfants. Les parents et grands-parents en ont 15 000, les réfugiés 49 300 et les cas humanitaires 5 000.

Le détail par programme éclaire les chances des candidats. Les travailleurs hautement qualifiés, sélectionnés par Entrée express, disposent de 100 000 places par an. Les programmes des provinces en obtiennent 95 000, et le programme du Canada atlantique 6 000.

IRCC cite aussi les secteurs qu’il veut renforcer en priorité. On y trouve l’éducation, la santé, la construction et l’intelligence artificielle. La défense, l’énergie et les minéraux critiques complètent la liste.

Francophones hors Québec : combien de places de 2027 à 2029 ?

La part des francophones dans les admissions permanentes hors Québec augmente chaque année. Elle passe de 9,5 % en 2027 à 10,5 % en 2028, puis à 12 % en 2029. Le Québec, qui choisit lui-même ses immigrants économiques, ne fait pas partie de ce calcul.

IRCC traduit ces pourcentages en nombre d’admissions. Le Canada vise 31 825 résidents permanents francophones hors Québec en 2027, puis 35 175 en 2028. L’objectif atteint 40 200 en 2029.

Année Part des francophones hors Québec Admissions visées 2027 9,5 % 31 825 2028 10,5 % 35 175 2029 12 % 40 200

Pour un candidat algérien francophone, la hausse est réelle. En trois ans, l’objectif progresse d’environ 8 400 places, soit 26 % de plus selon nos calculs. Ces places concernent l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba ou encore l’Alberta, pas le Québec.

Ces chiffres peuvent encore bouger. IRCC prévient qu’il pourra les ajuster une fois que le Québec aura déposé son propre plan pour 2027. Les cibles de 2028 et 2029 restent aussi provisoires et seront confirmées chaque année.

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Entrée express, programmes provinciaux, rural : quelles voies pour les Algériens ?

Entrée express reste la principale porte d’entrée des francophones hors Québec. IRCC a reconduit en 2026 sa catégorie dédiée à la compétence linguistique en français. Elle permet des rondes d’invitations réservées aux candidats francophones. Pour ces catégories, l’expérience de travail minimale passe toutefois de six mois à un an.

Le barème de points a aussi changé le 3 novembre. Une offre d’emploi n’a plus besoin d’une étude d’impact sur le marché du travail pour compter. Elle rapporte toutefois des points seulement si elle concerne une profession à salaire élevé.

Les programmes des candidats des provinces offrent une autre voie, avec leurs propres critères. Une désignation par une province ajoute 600 points au profil Entrée express. Le traitement prend alors environ sept mois, contre douze mois hors Entrée express. Le Québec et le Nunavut n’ont pas de programme de ce type.

Le Canada a rendu permanent, le 9 novembre, son programme d’immigration dans les communautés rurales. Il réserve 5 500 places en 2027 à ce programme, actif dans 14 communautés. Ottawa prévoit de l’étendre à d’autres localités plus tard.

Le programme pilote dans les communautés francophones cible enfin six communautés hors Québec. Des employeurs désignés y recrutent des francophones pour des postes difficiles à pourvoir. Côté temporaire, le permis Mobilité francophone permet d’embaucher un francophone hors Québec sans étude d’impact. Il coûte 155 dollars canadiens.

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Travailleurs et étudiants étrangers au Canada : 370 000 arrivées par an

Le Canada fixe aussi des cibles pour les résidents temporaires. Il vise 220 000 nouveaux travailleurs étrangers par an, dont 170 000 dans le programme de mobilité internationale. Les 50 000 autres passent par le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui exige une étude d’impact.

Le plan prévoit aussi 150 000 nouveaux étudiants étrangers par an, soit 370 000 arrivées temporaires au total. Ces chiffres ne changent pas par rapport au plan précédent. Les étudiants algériens ont pourtant ressenti la baisse : les arrivées d’étudiants étrangers ont fortement chuté en 2026.

Une mesure ponctuelle vise enfin jusqu’à 200 000 personnes déjà au Canada. Elle ouvre la résidence permanente à 100 000 travailleurs, choisis avec les provinces, et à 100 000 cas humanitaires. Elle doit aussi ramener à environ 12 mois l’attente des conjoints parrainés hors Québec. Notre article sur les 200 000 étrangers concernés détaille cette mesure.

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Candidats algériens : documents, frais et arnaques à éviter

Le niveau de français reste l’atout principal pour viser ces places. Le candidat le prouve avec un test reconnu par IRCC, comme le TEF Canada ou le TCF Canada. Un bon niveau en anglais augmente aussi le score dans Entrée express.

Le dossier Entrée express réclame plusieurs pièces. Il faut un passeport valide, à renouveler s’il expire dans les six mois suivant la demande. S’y ajoutent une évaluation des diplômes obtenus hors du Canada, des preuves de fonds et des certificats de police.

La demande de résidence permanente coûte 1 590 dollars canadiens pour le candidat. Le conjoint paie le même montant, et chaque enfant à charge 270 dollars. Les Algériens installés en France peuvent aussi postuler, car Entrée express n’exige pas de résider en Algérie.

Méfiez-vous enfin des intermédiaires qui promettent un visa ou un emploi garanti. Aucun programme ne vend de places, et les démarches se font sur le site officiel canada.ca. Les agents d’IRCC vérifient d’ailleurs l’authenticité de chaque offre d’emploi.

Plan d’immigration au Canada 2027-2029 : les questions fréquentes

Combien de résidents permanents le Canada accueillera-t-il en 2027 ?

Le Canada vise 380 000 nouveaux résidents permanents en 2027, comme en 2028 et 2029. L’immigration économique représente 244 700 de ces places.

Le Québec est-il concerné par les cibles francophones ?

Non. Les cibles de 9,5 % à 12 % concernent les admissions hors Québec. Le Québec fixe ses propres objectifs pour ses immigrants économiques.

Quelle voie choisir quand on est francophone ?

Entrée express, avec sa catégorie réservée au français, reste la principale. Les programmes des provinces, le programme rural et le permis Mobilité francophone offrent d’autres options.

Combien coûte une demande Entrée express ?

La demande de résidence permanente coûte 1 590 dollars canadiens par adulte et 270 dollars par enfant à charge. Il faut ajouter le prix du test de langue et de l’évaluation des diplômes.

Peut-on postuler depuis la France ?

Oui. Entrée express n’exige pas de résider en Algérie. Le candidat doit toutefois faire évaluer ses diplômes et passer un test de langue reconnu.