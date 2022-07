Immigration Canada 2022 : session d’information pour l’entrée express

Pour faire face à la pénurie de la main-d’œuvre, le Canada multiplie les programmes pour attirer plus de candidats à l’immigration et promet de plus en plus de facilitations dans ce sens. En effet, parmi les programmes phares de ce pays, on retrouve l’Entrée Express.

En effet, le 6 juillet dernier, l’Immigration et Citoyenneté canadienne a repris l’invitation des candidats intéressés par ce programme pour le dépôt des demandes d’entrée express. Et ce, dans le but de se procurer la résidence permanente au niveau de ce pays. Pour ceux qui ne le savent pas, Entrée express est un programme numérisé permettant le traitement des candidatures à l’immigration canadienne, exprimées par des travailleurs qualifiés étrangers.

Entrée Express : l’ambassade du Canada en Algérie organise une session d’information

Dans ce même sillage, l’ambassade du Canada en Algérie a pris comme habitude d’organiser des sessions d’information et de portes ouvertes en faveur des candidats de l’immigration et des demandeurs de la résidence permanente. En revanche, cette fois-ci cette représentation diplomatique vise principalement les Algériens intéressés par le programme d’Entrée Express.

À travers sa page officielle, l’ambassade de Canada en Algérie a fait part de l’ouverture des inscriptions à sa nouvelle session d’information concernant ce programme d’immigration. Ainsi, cette session se déroulera le jeudi 11 août 2022 à Alger.

Par ailleurs, pour s’inscrire, les candidats sont appelés à transmettre un e-mail à l’adresse suivante : ALGER-IM.francophone-E-Express@international.gc.ca, et ce, en précisant l’objet du courriel par « Entrée express – FB ». Par ailleurs, l’ambassade a indiqué dans le même communiqué que cet e-mail doit contenir les informations suivantes :

Le nom complet et la date de naissance;

L’expérience professionnelle;

Le niveau d’étude et les compétence du candidat;

Le niveau linguistique du candidat (notamment le français et l’anglais).

Quel est le dernier délai pour les inscriptions à la session d’information d’Entrée Express ?

Cependant, l’ambassade de Canada en Algérie précise que le dernier délai pour transmettre les demandes d’inscription sera fixé pour le 3 août prochain et que seules les candidats retenus par l’ambassade recevront une invitation. Pour rappel, cette dernière contiendra toutes les informations nécessaires, notamment le programme de la session, l’heure et le lieu exact.

L’ambassade du Canada rassure également, dans le même communiqué, les personnes qui ne seront pas sélectionnées pour cette session. En effet, ces derniers seront convoqués pour assister à d’autres évènements, qui seront prochainement organisés par cette même représentation.