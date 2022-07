Immigration Canada 2022 : la date de l’événement de l’année fixée

S’engager dans des procédures de l’immigration qui relèvent du parcours du combattant n’illustre qu’un seul objectif. Celui de s’installer au Canada, trouver le travail de ses rêves et goûter à la vie Canadienne. Dans ce sillage, le gouvernement canadien engage ses efforts pour faciliter la démarche de l’immigration; aux personnes qui s’y intéressent. En effet, au nombre de ses facilitations, on cite le « Destination Canada Forum Mobilité ».

Ce dernier représente un évènement en ligne, annuel, programmé pour le mois de Novembre 2022, permettant de mettre en contact les entreprises en qualité d’employeurs et les candidats de l’immigration. Cependant, pour rejoindre ce forum, il convient de satisfaire à l’un des critères suivants. Notamment :

Correspondre au profil recherché par l’un des employeurs participant à ce forum;

Disposer d’un profil Entrée Express;

Disposer au préalable d’un permis Vacances-Travail ou PVT;

Satisfaire les conditions d’admissibilité pour l’immigration canadienne.

En revanche, l’immigration canadienne spécifie ce forum uniquement au candidats bilingue et francophone. En effet, à défaut du nombre de place très limité, les services de l’immigration canadienne sélectionneront les participants à cet évènement, en leur envoyant une invitation spéciale pour le « Destination Canada Forum mobilité ».

Pourquoi assister à « Destination Canada Forum mobilité » ?

Au-delàs du fait de mettre en contact les candidats et les employeurs; participer à un tel évènement ne relève que des avantages. En effet, plusieurs protagonistes de la vie canadienne y seront présents également. On cite entre autre : les responsables de l’évaluation linguistique et des diplômes, nombreuses associations, les représentants des provinces et de la communauté francophone au Canada…

Au programme de Destination Canada Forum Mobilité, des conférences chaque jour portant sur les procédures des résidences temporaire et permanentes; le marché de travail canadien. Ainsi que les opportunités qu’offre l’immigration aux entrepreneurs souhaitant créer leurs entreprises au Canada.

Par ailleurs, la participation à ce forum vous offre un autre avantage. Notamment, celui de bénéficier d’un accès gratuit de 30 jours à la plateforme. Et ce, de manière à bénéficier des différentes conférences et vidéos enregistrée. Mais aussi de la documentation disponible sur cette plateforme en ligne.

Comment s’inscrire à « Destination Canada Forum Mobilité » ?

Il convient de préciser que les inscription à « Destination Canada Forum Mobilité » seront ouverte, en ligne, à partir du mois de septembre 2022. Une opportunité qui nécessite une préalable préparation. Pour s’y faire, il importe de commencer par préparer un curriculum vitae adéquat à votre profil. Et ce, en mettant en lumière deux expériences phares de votre carrière.

Il est également nécessaire de bien déterminer son niveau linguistique, notamment en langue française et anglaise. Un critère primordial dans la sélection des participant à « Destination Canada Forum mobilité ».

Par ailleurs, tous les candidats sélectionné par IRCC pour participer à ce forum virtuel, recevront la totalité des détails et le programme de l’évènement. Une fois leurs inscription confirmée.