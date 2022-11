Immigration Canada: 16 nouveaux métiers admissibles à l’Entrée express

Le Canada, comme plusieurs autres pays dans le monde, souffrent d’une pénurie de main d’œuvre. Pour palier ce besoin, le gouvernement canadien fait appel à l’immigration pour combler cette pénurie dans plusieurs secteurs clés. Comme le transport, la construction et les soins de santés.

Pour rappel, le Canada a précédemment dévoilé sa volonté d’accueillir un demi-million d’étrangers en 2025. Mais ce n’est pas tout. Ce pays prévoit également d’améliorer ses programmes de sélection et d’utiliser les nouvelles fonctionnalités du système d’entrée express pour accueillir les nouveaux arrivants, dont les Algériens.

Dans ce même sillage, le ministre de l’immigration canadien a annoncé, le 16 novembre dernier, que le système d’Entrée express vise, désormais, 16 nouvelles professions dans des secteurs clés.

16 nouvelles professions sont désormais admissibles aux programmes de l’Entrée express

En effet, cette décision vient à l’entrée en vigueur de la classification nationale des professions (CNP) 2021. Et ce, pour les programmes de l’Entrée express. En effet, cette mise à jour va permettre de faire venir des travailleurs étrangers disposant des compétences requises dans des secteurs à fortes demandes. Notamment, les soins de santé, le transport et la construction.

Cette nouvelle mise à jour permet de tenir compte des changements de l’économie et la nature du travail au Canada. Mais aussi, d’élargir les voies d’accès à la résidence permanente aux travailleurs temporaires et les étudiants étrangers, dont des Algériens. Et ce, dans la mesure où, le nombre d’emplois gérés par les programmes d’Entrée express augmentera, avec l’ajout de ces 16 nouvelles professions.

Parmi ces dernières, le ministre de l’immigration canadien, en l’occurrence Sean Fraser, cite l’exemple des aides-infirmiers, aides aux soins de longue durée, préposés d’hôpital, aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire. Mais aussi, des conducteurs de camions de transport.

Par ailleurs, d’autres métiers vont également bénéficier de l’élargissement des voies d’accès à l’entrée express. Notamment, les monteurs d’aéronefs et contrôleurs de montage d’aéronefs, les Administrateurs de paie, les Agents des services correctionnels… la liste complète des nouveaux métiers est consultable sur le site de l’immigration canadienne.