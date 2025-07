Immigration au Québec : les demandes de regroupement familial gelées jusqu’en juin 2026

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration au Québec a annoncé la suspension des demandes de regroupement familial. Par conséquent, les personnes qui souhaitent aider leur conjoint ou leur enfant majeur à charge pour immigrer au Québec dans le cadre de ce programme ne peuvent plus le faire.

Le Québec a atteint son quota de demandes pour le programme de regroupement familial concernant les conjoints et les enfants majeurs à charge. Désormais, il n’est plus possible de soumettre de nouvelles demandes de parrainage pour ces catégories jusqu’au 25 juin 2026. Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration a confirmé cette mesure.

Les enfants mineurs à charge ou dépendant de l’un des parents en raison de leur état physique ou mental sont exemptés de ce gel.

Le Québec annonce le gel du programme de regroupement familial jusqu’au 25 juin 2026

En effet, le ministère a précisé que, désormais, toute nouvelle demande soumise pour le programme de regroupement familial sera retournée à son expéditeur sans être traitée. Le MIFI a fait savoir que de nouvelles demandes pourront être soumises dès l’ouverture d’une prochaine période de réception, qui interviendra au plus tard le 25 juin 2026.

Cependant, cette suspension a été vivement critiquée par des avocats de droit familial. Selon eux, le regroupement familial est une valeur sociale fondamentale et l’État a le devoir de faciliter l’installation des familles au Québec : « Ce n’est pas comme l’immigration économique, où on peut mettre un quota. Dans la situation de réunification familiale, les gens ne choisissent pas la nationalité de leur conjoint. On veut que les gens puissent avoir un statut de résidence permanente et vivre leur vie« .

Un quota de 13 000 demandes

Du 26 juin 2024 au 25 juin 2026, le MIFI a imposé un quota de 13 000 demandes pour le regroupement familial, traitées sur la base du premier arrivé, premier servi. Ce quota représente une baisse d’environ 50% par rapport à la période précédente.

La suspension des demandes de réunification familiale passe mal. Pour de nombreux couples, cette décision retardera les projets de fonder une famille ou d’acheter une maison, car ils n’auront pas de certitude concernant le statut du conjoint.

Il est à noter qu’actuellement, cette mesure ne s’applique pas sur les demandes de parrainage des parents, des grands-parents ou d’autres membres de la parenté. De plus, il n’y a aucune limite pour les demandes de parrainage des enfants âgés de moins de 18 ans.

