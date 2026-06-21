Immigration au Québec : le regroupement familial reprend à cette date

Bloqué depuis près d’un an, le dépôt des dossiers d’immigration est de nouveau autorisé au Québec. Mais attention, pas question de laisser libre cours aux demandes : le gouvernement verrouille déjà la mesure en fixant des quotas pour les 24 prochains mois.

Les candidats pourront déposer leurs dossiers à partir du 2 juillet 2026, selon le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI). En revanche, un seuil de 15 700 demandes est fixé jusqu’au 30 juin 2028.

Pour rappel, les derniers seuils en matière de regroupements familiaux avaient été instaurés pour la période 2024/2026. À l’époque, le Québec avaient imposé un gel des demandes d’engagement qui s’étend jusqu’au 25 juin 2026. Le gouvernement du Québec a imposé ces seuils et ces quotas rigides pour reprendre le contrôle de l’immigration et réduire la pression sur les infrastructures publiques. Et ce, dans un contexte de vifs débats politiques et sociaux.

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Québec rouvre les demandes de regroupement familial

Selon le ministère de l’Immigration, près de 12 200 personnes étaient en attente de la réouverture des demandes, à la fin mars 2026.

Cependant, l’atteinte rapide du seuil maximal de demandes pour les conjoints risque de prolonger de plusieurs années les délais pour de nombreux candidats. Le MIFI a d’ailleurs précisé dans un communiqué que toute catégorie ayant atteint son plafond d’engagements avant le 30 juin 2028 cessera immédiatement de recevoir de nouvelles demandes.

Par ailleurs, les personnes qui attendent depuis le plus longtemps seront prioritaires dans l’ordre de la réception des demandes, conformément au nouveau calendrier du MIFI. En d’autres mots, ceux qui ont déjà été déclarés plus récemment admissibles seront parmi les derniers à pouvoir déposer leur demande.

Priorisation selon le temps d’attente

Concrètement, le coup d’envoi sera donné pour les dossiers les plus anciens : les personnes déclarées admissibles avant août 2024 auront la priorité pour déposer leur demande entre le 2 juillet et le 31 août 2026. Auparavant, les demandes étaient traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Cependant, la douche a été glaciale pour une partie de la communauté. Alors qu’ils attendaient le 25 juin pour postuler, ils ont découvert l’interminable attente qui se profilait réellement devant eux.

Rappelons que les enfants à charge, les mineurs orphelins et les enfants à adopter ne sont pas visés par ces quotas. Pour eux, le dépôt des demandes reste possible en tout temps, sans restriction de calendrier.

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