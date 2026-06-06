Immigration au Québec : l’Algérie intègre le top 3 des principaux pays d’origine en 2025

L’Algérie figure désormais parmi les principaux pays d’origine des immigrants admis au Québec. Selon les données publiées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), elle occupe la troisième place du classement des pays de naissance des nouveaux immigrants accueillis dans la province en 2025.

Seuls le Cameroun et la France devancent l’Algérie cette année. La Tunisie et le Maroc complètent quant à eux le top 5 des principaux pays d’origine des nouveaux arrivants. Cette progression confirme l’importance croissante de la communauté algérienne au sein de l’immigration québécoise.

Les données montrent toutefois que sur une période plus longue, couvrant les années 2021 à 2025, l’Algérie se classe au quatrième rang avec 16 957 immigrants admis, soit 5,8 % du total. Elle est précédée par la France, le Cameroun et la Chine.

Le Quebec : un contexte migratoire en forte évolution

Cette évolution intervient dans un contexte particulier pour le Québec. En 2025, la province a enregistré un solde migratoire total négatif estimé à 7 150 personnes. Autrement dit, les départs vers l’extérieur du Québec ont été plus nombreux que les arrivées.

Cette baisse s’explique principalement par le recul du nombre de résidents non permanents (RNP), qui aurait diminué de 51 400 personnes au cours de l’année. Cette catégorie regroupe notamment les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants internationaux et les demandeurs d’asile.

La diminution observée concerne surtout les titulaires de permis de travail et d’études. À l’inverse, le nombre de demandeurs d’asile a continué d’augmenter. Au 1er janvier 2026, le Québec comptait environ 514 000 résidents non permanents, soit un peu moins de 6 % de sa population.

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L’immigration permanente : le niveau est-il plus élevé ?

Contrairement à l’immigration temporaire, l’immigration permanente n’a pas reculé en 2025. Environ 60 150 immigrants ont obtenu le statut de résident permanent au cours de l’année, un chiffre légèrement supérieur à celui de 2024, qui s’établissait à 59 450 admissions.

Il s’agit également de l’un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés par le Québec, seule l’année 2022 ayant fait mieux avec près de 68 700 admissions permanentes.

Autre tendance marquante : une majorité des nouveaux résidents permanents étaient déjà présents au Québec avant l’obtention de leur statut. En 2025, 59 % des immigrants permanents admis avaient auparavant le statut de résident non permanent. Cette proportion a fortement augmenté au cours des dernières années sous l’effet de la hausse de l’immigration temporaire. Au début des années 2010, elle se situait autour de 20 %.