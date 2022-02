Immigration au Canada : encore une victime d’arnaque

On est de plus en plus nombreux à franchir le cap et commencer les démarches d’immigration, notamment car les pays ouvrent grand leurs portes pour les étudiants et les travailleurs étrangers, à l’instar de pays de la feuille d’érable.

Bien que notre détermination soit grande, les démarches et les moult procédures de l’immigration peuvent nous freiner ou nous décourager. Raison pour laquelle, plusieurs agences proposent de s’occuper de nos dossiers de A à Z. Certaines sont vraies et accompagnent les intéressés durant toutes ces démarches, alors que d’autres agences ne sont qu’une couverture pour des activités frauduleuses.

C’est ce que raconte un témoignage publié sur la page de Yacine Kraimia, un conseiller expert en architecture fonctionnelle, plus connu pour les informations et les conseils qu’il partage concernant les programmes d’immigrations au Canada.

Un refus crée de toute pièce

En effet, une Algérienne avait eu recours à une personne qui lui a promis un contrat de travail au Canada, sans surprise aucune, pour une grande somme d’argent. La somme a été payée, et alors que la jeune femme attendait une bonne nouvelle, elle a été choquée par sa réponse.

Un mois plus tard, la personne qui lui a vendu la promesse d’un contrat de travail revient pour lui annoncer un refus de dossier pour des raisons pas claires. C’est là où Yacine Kraimia avait dévoilé le jeu de cette personne, qui n’a en réalité jamais fait parvenir le dossier de l’intéressée à l’Ambassade canadienne. Grace à ses conseils, la victime a pu conforté la personne et elle a pu récupérer son argent.