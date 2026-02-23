Immigration au Canada : de nouvelles catégories annoncées pour Entrée Express 2026

Pour garantir un équilibre durable, le Canada ajuste ses seuils d’immigration tout en restant compétitif sur la scène internationale. Via sa Stratégie d’attraction des talents mondiaux, le pays mise sur la sélection et la rétention de travailleurs hautement qualifiés pour soutenir la croissance de son économie.

La ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab, a dévoilé les nouvelles catégories du système Entrée express pour l’année 2026.

Ce dispositif vise à sélectionner des candidats dont le profil et l’expertise répondent précisément aux besoins pressants de main-d’œuvre dans les secteurs stratégiques de l’économie canadienne.

Le Canada ajoute de nouvelles catégories à son programme Entrée Express 2026

Outre l’intégration des médecins étrangers possédant une expérience canadienne, le Canada diversifie ses critères de sélection. Les nouvelles catégories visent désormais :

L’excellence scientifique et de gestion : chercheurs et cadres supérieurs ayant déjà exercé au Canada.

chercheurs et cadres supérieurs ayant déjà exercé au Canada. Le secteur des transports : professionnels qualifiés tels que pilotes, mécaniciens aéronautiques et inspecteurs.

professionnels qualifiés tels que pilotes, mécaniciens aéronautiques et inspecteurs. La défense nationale : militaires étrangers de haut niveau recrutés par les Forces armées canadiennes pour des fonctions stratégiques (santé et aviation militaire).

Par ailleurs, le Canada confirme la continuité de ses rondes d’invitations pour les candidats d’expression française et les travailleurs des secteurs en tension. Sont notamment reconduites les catégories liées aux soins de santé (praticiens, spécialistes et pharmaciens) et aux métiers techniques (charpenterie, plomberie, usinage).

Des ajustements pour les étudiants internationaux

Dans le même temps, le ministère continue de privilégier le recrutement de talents francophones et de travailleurs qualifiés dans les filières déjà jugées prioritaires l’an dernier.

Les secteurs visés englobent les métiers techniques (charpenterie, plomberie, usinage) ainsi que le domaine de la santé et des services sociaux, incluant les dentistes, pharmaciens, infirmiers praticiens, psychologues et chiropraticiens.

Le cadre réglementaire évolue également pour les étudiants étrangers : ceux qui suivent des cours préalables avant d’entamer un cursus de longue durée se verront désormais délivrer des permis d’études à validité réduite.

« L’avenir du Canada dépend d’une main-d’œuvre prête à relever les défis d’une économie en évolution. En affinant le système Entrée express afin de cibler les compétences dont nos collectivités ont réellement besoin, nous renforçons notre marché du travail, soutenons les priorités provinciales et veillons à ce que les personnes nouvellement arrivées puissent contribuer dès leur arrivée », a déclaré la ministre de l’immigration.

