Immigration Allemagne : assouplissement des conditions d’accès à la carte bleue européenne

Comme plusieurs pays dans le monde, l’Allemagne traverse une période de crise de main d’œuvre. En effet, d’ici à 2035, son marché de travail risque de perdre l’équivalent de sept millions de travailleurs. Pour palier à ce besoin, le gouvernement allemand veut accueillir 400 000 étrangers qualifiés par an.

Pour ce faire, l’Allemagne prévoit l’amélioration de ses conditions d’immigration et d’instaurer de nouvelles mesures permettant d’attirer avantage les nouveaux travailleurs étrangers et e faciliter leur intégration. Dans ce sillage, le gouvernement allemand a approuvé plusieurs changements dans sa politique d’immigration. Notamment, la création d’un nouveau permis de séjour pour les demandeurs d’emploi, dont la validité est de trois ans. Mais aussi, la facilitation d’accès à la carte bleue européenne.

| SUR LE MÊME THÈME : l’Allemagne veut accueillir 400 000 travailleurs qualifiés par an

Pénurie de main d’œuvre : l’Allemagne assouplit les conditions d’accès à la carte bleue européenne

Pour ceux qui ne connaissent pas la carte bleue européenne, cette dernière est l’équivalent de la « Green card » américaine. Ce document permet aux ressortissants étrangers issus des pays en dehors de l’union européenne, de voyager en Europe pour y travailler.

Dans ce sillage, les nouveaux changements approuvés par le gouvernement allemand, l’abaissement du seuil salarial de la carte bleue. Actuellement, l’accès à ce document exige aux travailleurs étrangers un salaire minimum de 56 400 euros par an. Cependant, avec ces changements, ce seuil sera abaissé à 43 992 euros. En revanche, les demandeurs de la carte bleue européenne ne sont plus dans l’obligation de prouver la maitrise de la langue allemande à un certain niveau.

Un autre changement, validé par l’Allemagne pour faciliter l’accès à la carte bleue, concerne l’expérience professionnelle. En effet, les travailleurs étrangers des pays tirs ne seront plus dans l’obligation de prouver des années d’expérience dans le domaine pour lequel ils postulent. Avec ces nouvelles facilitations, avoir un diplôme dans un domaine particulier suffira pour demander ce document.

Des facilitations pour faire venir sa famille en Allemagne

Les nouvelles facilitations apportées par l’Allemagne pour système d’accès à la carte bleue européenne permettront également pour ces travailleurs étrangers de faire venir leurs familles dans le pays plus facilement. Dans un autre contexte, le changement d’employeur sera simplifié pour ses travailleurs qualifiés.

Par ailleurs, les informaticiens étrangers, en provenance des pays non membre de l’UE, pourront désormais décrocher ce fameux document sans justifier de diplôme universitaire, mais plutôt en se basant sur certaines qualifications informelles.

De leur côté, les étrangers établis en Allemagne pourront également demander la carte bleue européenne pour pouvoir travailler dans un secteur hautement qualifié. Notamment, un secteur sous tension, qui enregistre un besoin en main d’œuvre qualifiée.

| À LIRE AUSSI :

>> Immigration : la Suisse allège les conditions d’octroi des permis de travail

>> USA : les détenteurs de visa touristique peuvent postuler à un emploi