Immigration en France : ce que révèlent les nouveaux chiffres sur les ressortissants algériens

Titres de séjour, naturalisations… Quelle est la place de l’Algérie dans l’immigration régulière en France ? Les statistiques officielles 2025 de la DGEF confirment le rôle central des ressortissants algériens dans le paysage migratoires français. Analyse des nouvelles données.

Fin août 2026, la Direction générale des étrangers en France (DGEF), rattachée au ministère de l’Intérieur, a dévoilé son rapport annuel « L’essentiel de l’immigration ».

Ce rapport, élaboré par le département des études, des statistiques et de la documentation (DSED) à partir des données 2025, dresse le bilan des grands indicateurs de l’immigration en France.

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Titres de séjour en France : les Algériens au 2ᵉ rang des premiers bénéficiaires

Le rapport regroupe les chiffres clés sur l’attribution des visas et titres de séjour, l’asile, l’intégration, l’accès à la nationalité ainsi que l’immigration irrégulière. Avec 28 531 premiers titres accordés l’an dernier, les ressortissants algériens se hissent au deuxième rang des nationalités bénéficiaires de premiers titres de séjour.

Malgré un maintien en deuxième position, le nombre de premiers titres de séjour accordés aux Algériens enregistre un repli de 2,8 % sur un an, passant de 29 346 en 2024 à 28 531.

En tête du classement 2025, le Maroc domine avec 35 585 premiers titres de séjour attribués. Derrière le duo maghrébin de tête, la Tunisie se hisse au 3ᵉ rang (20 598 titres), devant l’Afghanistan (17 531) et la Chine (15 899).

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Accès à la nationalité française : l’Algérie se classe en deuxième position

Les statistiques de la DGEF confirment la même tendance pour l’accès à la nationalité : avec 11 551 attributions en 2025, les ressortissants algériens occupent le deuxième rang des nouveaux naturalisés français.

L’accès à la nationalité française pour les ressortissants algériens s’effectue principalement par décret (4 896 procédures) et par déclaration anticipée pour les 13-17 ans (3 431). Le reste des acquisitions s’est fait par déclaration classique, avec 3 118 dossiers validés.

Le Maroc prend la tête de ce classement des acquisitions de la nationalité française en 2025. L’Algérie s’établit au deuxième rang, devançant la Tunisie (6 978), la Turquie (4 175), la Côte d’Ivoire (2 653) et le Sénégal (2 422).

En résumant ces chiffres 2025 de la DGEF, une constante se dégage : malgré une légère baisse des primo-délivrances, l’Algérie reste un acteur central de la dynamique migratoire en France. Qu’il s’agisse des premiers titres de séjour ou de l’accès à la nationalité, les ressortissants algériens maintiennent fermement leur deuxième position, confirmant l’intensité des liens humains et historiques entre les deux rives de la Méditerranée.

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