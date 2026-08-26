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Algérie

Immatriculation des véhicules : Sayoud exige un redressement urgent du système national

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Immatriculation des véhicules : Sayoud exige un redressement urgent du système national
Dématérialisation des procédures d'immatriculation
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé ce mercredi matin au Palais du Gouvernement une séance de travail décisive consacrée à l’évaluation du système d’information national d’immatriculation des véhicules.

Cette réunion a rassemblé les directeurs de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de plusieurs wilayas du pays, indique un communiqué officiel du ministère.

Un diagnostic sans concession des défaillances

Au cours de cette rencontre, le premier responsable du secteur a insisté sur l’urgence d’établir un diagnostic précis et sans complaisance des dysfonctionnements et des carences enregistrés sur le terrain.

Sayoud a appelé à formuler des solutions concrètes, adaptées et immédiatement applicables afin de répondre de manière optimale aux attentes et préoccupations des citoyens.

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Dans cette optique, le ministre a martelé la nécessité de conjuguer les efforts et de renforcer la coordination et la complémentarité entre les services centraux et les administrations locales.

Mobilisation générale et suivi rigoureux

Afin d’assurer des prestations de qualité, le ministre a ordonné la mise à disposition de l’ensemble des moyens et ressources nécessaires pour offrir un service public moderne. Il a également préconisé l’instauration de réunions périodiques entre les structures centrales et locales.

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Ce cadre d’échange permettra de recenser systématiquement les problèmes techniques ou administratifs rencontrés, d’en assurer le suivi rigoureux et de leur apporter des réponses dans les plus brefs délais.

Numérisation : cap sur la réactivité et la continuité du service

Sayoud a rappelé que ce nouveau dispositif numérique doit constituer un outil performant au service de la modernisation de l’administration, de la simplification des démarches et du rapprochement effectif avec l’usager.

Il a, à ce titre, instruit l’ensemble des acteurs concernés de traiter les contraintes et problèmes techniques identifiés avec toute la célérité et l’efficacité requises, garantissant ainsi la continuité ininterrompue des prestations et préservant les intérêts des citoyens.

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La réussite du dispositif dépendra largement de la capacité des wilayas à absorber le flux de demandes.

En exigeant un diagnostic partagé et des remontées régulières, le ministère cherche à éviter que les difficultés locales ne se transforment en engorgement national. La suite se jugera aux délais réellement constatés par les automobilistes dans les mois à venir.

AA

Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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