Immatriculation des véhicules en Algérie : le ministère lance la phase 3, que faut-il faire à présent ?

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé le lancement officiel de la troisième phase du Système informatique national de numérotation des véhicules (SINNV), effective depuis le 5 avril 2026. Cette étape s’inscrit dans la continuité des phases précédentes qui concernaient les véhicules importés neufs et ceux de moins de trois ans.

Cette nouvelle phase élargit considérablement le périmètre du système. Elle concerne désormais l’ensemble du parc automobile national, qu’il s’agisse de véhicules neufs ou anciennement immatriculés via les fichiers de wilaya, ainsi que les engins de travaux publics importés ou déjà en circulation.

Immatriculation des véhicules : ce que doivent faire les propriétaires concernés

Les propriétaires de véhicules immatriculés sous l’ancien système et souhaitant effectuer une transaction vente, changement de domicile, transfert d’héritage ou modification des caractéristiques techniques doivent, avant toute démarche, se rapprocher du service des cartes grises de leur wilaya afin d’obtenir une nouvelle carte d’immatriculation émise exclusivement via le nouveau système informatique.

À noter que les cartes grises délivrées avant l’entrée en vigueur du nouveau système restent valables pour la conduite et n’ont pas besoin d’être renouvelées, sauf en cas de transaction.

Une fois la nouvelle carte d’immatriculation obtenue, la transaction de vente peut être réalisée auprès du service des cartes grises de n’importe quelle commune du territoire national. Le dossier à constituer comprend :

La carte d’immatriculation issue du nouveau système

Une photo d’identité du vendeur et de l’acheteur

La carte de résidence de l’acheteur

Le document d’identité du vendeur et de l’acheteur selon leur statut juridique (citoyen, étranger ou personne morale)

Le timbre fiscal selon le type de véhicule

Bonne nouvelle pour les usagers : la déclaration de vente n’est plus à remplir manuellement. Elle est désormais générée automatiquement par le système informatique et versée directement au dossier.

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Carte grise en Algérie : ce qui a changé depuis le 5 avril

Depuis le 5 avril 2026, une nouvelle étape a été franchie dans la modernisation du secteur des transports en Algérie. Cette réforme, inscrite dans la stratégie nationale de transition numérique, marque l’entrée en vigueur d’une phase avancée de dématérialisation des procédures d’immatriculation des véhicules.

Prévue par l’instruction ministérielle n° 4224 du 28 février 2026, cette évolution vise à finaliser la généralisation du Système d’Information National d’Immatriculation des Véhicules. Une transformation qui bouleverse en profondeur les habitudes administratives des automobilistes.

Une plateforme nationale unique pour toutes les démarches

L’un des principaux changements introduits par cette réforme est la centralisation totale des procédures sur une plateforme numérique nationale unifiée. L’objectif est de mettre fin aux systèmes locaux, souvent jugés complexes et sources d’erreurs, pour offrir un service plus rapide, plus transparent et mieux structuré.

Désormais, l’ensemble des opérations liées aux véhicules est intégré dans ce système, qu’il s’agisse :

des véhicules déjà immatriculés,

des véhicules neufs acquis localement ou via des concessionnaires,

des engins de travaux publics importés,

ou encore des véhicules introduits sous le régime de l’admission temporaire.

Cette centralisation permet une gestion harmonisée des données à l’échelle nationale, tout en réduisant considérablement les délais de traitement.

Le QR code fait son entrée sur la carte grise

Autre innovation majeure : l’introduction d’un code QR sur la carte grise. Ce dispositif permet d’accéder instantanément aux informations du véhicule et de son propriétaire via la plateforme nationale.

Ce système renforce la sécurité des documents administratifs en limitant les risques de falsification et de fraude. Il constitue également un gain de temps pour les services de contrôle et les usagers.

Dans le même temps, les anciennes applications locales de numérotation ont été définitivement mises hors service, confirmant le basculement vers un système entièrement centralisé.

La réforme met également un terme à une pratique longtemps ancrée : la validation des contrats de vente au niveau des services de l’état civil et des annexes administratives.

Désormais, cette procédure relève exclusivement des services d’immatriculation, via le nouveau système numérique. Une mesure qui vise à simplifier les transactions tout en les rendant plus sûres.

Des règles plus strictes pour sécuriser les transactions

Pour lutter contre les fraudes, de nouvelles exigences ont été instaurées. La conclusion d’une vente de véhicule impose désormais la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur.

Les deux parties doivent obligatoirement présenter leur Carte Nationale d’Identité Biométrique afin de finaliser l’opération sur la plateforme. Cette mesure garantit l’authenticité des transactions et fiabilise les données enregistrées.

La mise en place du nouveau système s’est accompagnée d’un calendrier précis. Le 2 avril 2026 a marqué la fin définitive du traitement des dossiers selon l’ancien dispositif.

Les propriétaires disposant de documents provisoires ou de cartes grises barrées ont dû régulariser leur situation avant cette date. Depuis, toutes les démarches passent exclusivement par le nouveau système.

Au-delà des changements techniques, cette réforme s’inscrit dans une transformation plus large de l’administration publique. En misant sur la numérisation, les autorités cherchent à améliorer la qualité du service, réduire les délais et limiter les erreurs administratives.

Avec l’introduction du QR code, la centralisation des données et la suppression de certaines procédures traditionnelles, le système d’immatriculation entre dans une nouvelle ère, plus moderne et sécurisée.