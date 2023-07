Imarhan et son blues du désert algérien en tournée aux USA durant cet été

Le groupe de musique touareg Imarhan de Tamanrasset en tournée artistique d’un mois à travers plusieurs états des États-Unis.

En effet, le groupe Imarhan, a récemment entrepris une tournée artistique d’un mois à travers les États-Unis, pour partager leur culture et leur musique avec un public international. Cette tournée est une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité de la musique targuie, et de promouvoir les échanges culturels entre l’Algérie et les États-Unis.

Donc, pendant un mois, le groupe algérien Imarhan se produira dans plusieurs villes américaines, offrant des concerts et des spectacles pour les amateurs de musique du monde entier. Leur tournée débutera à New York, où ils se produiront dans des salles renommées telles que le Carnegie Hall et le Lincoln Center. Ensuite, ils se rendront à Chicago, Los Angeles, Dallas et San Francisco, parmi d’autres villes, pour offrir des performances uniques à chaque étape de leur voyage.

En outre, l’objectif principal de cette tournée est de promouvoir la musique targuie à l’international et de faire connaître la culture et l’histoire des Targuis. La musique touareg est profondément enracinée dans la tradition et l’histoire de cette région du sud de l’Algérie. Et elle reflète le mode de vie des Targuis, leurs croyances et leurs coutumes. En partageant leur musique, le groupe « Imarhan » souhaite sensibiliser le public à l’importance de préserver et de valoriser cette riche tradition culturelle.

Qui est le groupe Imarhan ?

Par ailleurs, Imarhan est un groupe de musique algérien, d’origine touareg inspiré du fondateur de la musique moderne touareg Tinariwen et originaire de Tamanrasset. La musique touareg, originaire de la région de Tamanrasset au sud de l’Algérie, est connue pour son rythme envoûtant et ses mélodies envoûtantes.

De plus, le groupe Imarhan représente la nouvelle génération de la musique touareg. Son style de « blues du désert » est empreint de rock et de groove.

Pour conclure, il est à noter que le nom du groupe vient du tamasheq, qui signifie « ceux qui s’aiment, qui se côtoient et sont sincères ». Imarhan est composé de 5 membres, Sadam (Iyad Moussa Ben Abderahmane), Tahar Khaldi, Hicham Bouhasse, Abdelkader Ourzig et Haiballah Akhamouk, et ont 3 albums à leur actif Imarhan sorti en 2016, Temet en 2018 et Aboogi en 2022.

