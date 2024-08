Imane Khelif : son avocat dévoile les noms cités dans plainte

L’avocat d’Imane Khelif a donné plus de détails sur la plainte déposée auprès du parquet de Paris. Il a cité les noms des personnes cités dans la plainte et qui ont mené une cabale féroce et malsaine contre la jeune boxeuse algérienne.

Comme tout le monde le sait, Imane Khelif a été victime d’un acharnement médiatique lors des Jeux Olympiques Paris-2024, et ce, avant même son entrée en lice. Un acharnement peut être jamais subi par un athlète par le passé.

Mais elle a répondu aux détracteurs sur le ring. Elle s’est imposée sans forcer face à ses adversaires, jusqu’à ce qu’elle a pu offrir une médaille d’or à l’Algérie. Après avoir accompli le boulot au JO, place à la contre-attaque pour la jeune boxeuse algérienne.

En effet, elle a déposé plainte auprès du parquet de Paris pour cyberharcèlement. C’est son avocat, Nabil Boudi, qui a révélé l’information. Il vient de donner de nouveaux détails sur la plainte.

Qui sont les personnalités citées dans la plainte ?

Nabil Boudi révèle au magazine américain « Variety » que les noms d’Elon Musk, propriétaire du réseau social X (ex-Twitter), et J.K Rowling, romancière connue pour ses propos transphobes, figure sur la liste. Il a également précisé que d’autres personnalités ayant attaqué Imane Khelif sont cités.

« Donald Trump a tweeté (sur Imane Khelif, NDLR). Donc, qu’il soit nommé ou non dans notre plainte, (son nom) apparaitra dans le cadre de la procédure », précise l’avocat.

Pour rappel, Elon Musk, qui a relayé un message transphobe de soutien à Angela Carini. Situation identique pour J. K. Rowling, qui a écrit plusieurs messages contre l’athlète algérienne. Quant à Donald Trump, il a réagi en meeting, affirmant qu’il « empêchera aux hommes de participer aux compétitions féminines ».