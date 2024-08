Imane Khelif se venge sur le ring : elle écrase son adversaire en moins de 46 secondes

L’Algérie entière vivait au rythme de ce combat. Face à l’acharnement médiatique, le peuple algérien, uni comme un seul homme, attendait avec impatience de voir sa championne briller. Et Imane Khelif n’a pas déçu !

Loin d’être perturbée par les polémiques, Imane Khelif a signé une victoire éclatante, réduisant son adversaire au silence en quelques secondes.

Dans un combat expédié en moins d’une minute, la jeune athlète algérienne a complètement surclassé son adversaire italienne, Angela Carini, vice-championne du monde (moins de 66 kg). Incapable de suivre le rythme effréné de la boxeuse algérienne, l’Italienne a été contrainte à l’abandon.

Cette victoire éclatante vient confirmer le statut de Iman Khelif comme l’une des meilleures boxeuses de sa catégorie au monde. Agée de 25 ans, la native de Tiaret, qui participe pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques, affiche un palmarès impressionnant de 37 victoires pour 50 combats disputés.

En quarts de finale, qui se tiendront samedi prochain, Iman Khelif affrontera la gagnante du combat opposant l’Australienne Marissa Williamson à la Hongroise Luca Anna Hamori.

Par ailleurs, sa compatriote, Roumaysa Boualam, sera également en lice ce jeudi après-midi pour les huitièmes de finale de la catégorie des moins de 50 kg, face à la Philippine Ira Febilegas.

Rappelons que Imane Khelif est au cœur d’une polémique internationale sans précédent. Accusée à tort d’être “transgenre” par des médias influents comme le Daily Mail, elle fait face à un lynchage médiatique d’une violence inouïe.

Cette campagne de diffamation, basée sur des stéréotypes et des insinuations gratuites, vise à discréditer la sportive et à entacher sa réputation.

Les attaques dont est victime Imane Khelif reposent essentiellement sur son apparence physique, jugée “trop masculine” par ses détracteurs. Ces derniers n’hésitent pas à remettre en question son identité sexuelle, sans aucune preuve tangible. Ces allégations ont des conséquences directes sur sa carrière sportive, puisque certains milieux cherchent à la disqualifier des compétitions internationales.

Face à cette injustice, l’Algérie s’est mobilisée en masse pour soutenir sa championne. Le gouvernement algérien, à travers le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, a fermement condamné ces attaques et apporté son soutien indéfectible à Imane Khelif « Imane Khelif est notre fille, sœur et championne. Imane Khelif est une ligne rouge à ne pas franchir. Je condamne avec vigueur l’acharnement médiatique dont elle a été victime. En avant Imane, toute l’Algérie est derrière toi ».

Le peuple algérien, dans son ensemble, a exprimé sa solidarité avec la boxeuse, faisant d’elle un symbole de la lutte contre les discriminations.

Malgré cette pression médiatique, Imane Khelif a remporté son combat avec brio. Cependant, le Daily Mail persiste dans ses accusations en publiant un article particulièrement abject, titré “Le moment brutal où Imane Khelif, un homme biologique, réduit en larmes son adversaire féminine en 46 secondes“. Une accusation grotesque et diffamatoire qui en dit long sur la mauvaise foi de ce tabloïd.

Cette affaire a suscité une vague de solidarité en Algérie. Toute la famille sportive algérienne s’est mobilisée pour soutenir sa championne. Ryad Mahrez et ses coéquipiers, ainsi que de nombreuses autres figures médiatiques, ont exprimé leur soutien à Imane Khelif sur les réseaux sociaux.

L’adversaire d’Imane Khelif, Angela Carini, a quant à elle abandonné le combat après un coup au visage. Si elle a évoqué des raisons physiques pour justifier son abandon, elle a également souligné que la pression médiatique autour de ce match n’avait pas été sans influence “Renoncer a été un geste de maturité, pas de reddition”, a-t-elle déclaré, tout en soulignant la violence du coup qui l’avait obligée à abandonner.