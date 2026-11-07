« Je suis née pour être boxeuse » : Imane Khelif annonce son grand retour sur le ring

Le silence aura duré plus de deux ans. Imane Khelif retrouvera enfin les cordes le 15 décembre prochain à Paris pour disputer le premier combat professionnel de sa carrière.

La championne algérienne y affrontera la Néerlandaise Clarida Sarabia, au Palais de la Mutualité, dans la catégorie des super-welters (69,8 kg). Six reprises de deux minutes sont programmées pour ce rendez-vous qui referme une longue parenthèse.

À 27 ans, la boxeuse de Tiaret change donc de dimension. Elle laisse derrière elle l’univers amateur, celui des Jeux et des championnats internationaux, pour entrer dans un circuit où tout se joue au contrat, au classement et à la ceinture.

Imane Khelif retrouve Paris, théâtre de son sacre olympique

Le choix de la capitale française n’a rien d’anodin. C’est là qu’elle avait décroché l’or en août 2024, au terme d’une quinzaine où son nom avait envahi la planète sportive.

Depuis cette finale olympique, la pugiliste n’était plus apparue dans la moindre compétition officielle. Ses débuts chez les professionnelles avaient pourtant été calés pour le mois d’avril. Une blessure contractée lors d’une séance d’entraînement a tout bousculé, repoussant l’échéance de plusieurs mois.

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🇩🇿 “Je suis tellement contente (…) Ce retour, c’est pour moi et mon public en Algérie et à l’international.”

En conférence de presse ce vendredi 6 novembre à Paris, la boxeuse algérienne Imane Khelif a annoncé son retour sur le ring. La championne olympique disputera son premier combat professionnel le 15 décembre à la Maison de la Mutualité, à Paris, face à la Néerlandaise Clarida Sarabia. Elle n’a plus combattu depuis sa médaille d’or aux Jeux olympiques de #Paris 2024.

#Algérie — Brut Afrique (@BrutAfrique) November 6, 2026

Une ceinture mondiale visée en dix combats professionnels

L’Algérienne ne cache pas ses intentions. Son plan de carrière tient en deux étapes : conquérir un titre mondial au bout d’une dizaine de combats, puis partir à la chasse des autres ceintures pour les réunir. Un calendrier serré, mais cohérent pour une athlète qui arrive chez les professionnelles avec un palmarès amateur déjà conséquent.

Dans le milieu, ce type d’objectif se construit sur la régularité plus que sur les coups d’éclat. Chaque sortie devra confirmer la précédente, sous le regard des instances et des promoteurs. Le duel contre Sarabia servira donc de premier test grandeur nature, autant physique que mental.

« Je suis née pour être boxeuse », assure la championne olympique

Face aux journalistes réunis pour l’annonce, la championne olympique n’a pas dissimulé son impatience. Elle a d’abord eu une pensée pour ceux qui l’ont accompagnée durant la tempête médiatique de 2024.

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« Je suis tellement contente (…) Ce retour, c’est pour moi et mon public en Algérie et à l’international. Je suis très contente de retrouver mon public qui m’a toujours soutenu », a-t-elle lancé.

La suite de sa prise de parole dit beaucoup de son état d’esprit actuel. « Le ring et la boxe me manquent. Je suis née pour être boxeuse et aujourd’hui, je vais retourner dans mon domaine », a-t-elle ajouté, visiblement pressée de retrouver l’odeur des gants et la tension d’un combat.

Ces mois loin des projecteurs sportifs n’ont pas été simples. Entre les polémiques internationales et les débats qu’elle a suscités jusque dans des conseils régionaux français autour du nom d’un lycée, la boxeuse a vécu une notoriété encombrante. Le ring, lui, ne demande ni justification ni commentaire.

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Un rendez-vous attendu par le public algérien

Le 15 décembre, le Palais de la Mutualité devrait accueillir une forte délégation de supporters venus de la diaspora. L’engouement autour d’Imane Khelif n’est pas retombé, comme l’ont montré les réactions à chacune de ses apparitions publiques ces derniers mois.

Reste à transformer cette attente en résultats. La boxe professionnelle ne pardonne pas les approximations, et le passage de six rounds amateurs à un rythme de compétition continu exige une adaptation complète. Pour sa part, l’Algérienne affirme être prête à ouvrir ce nouveau chapitre.

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