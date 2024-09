Imane Khelif répond à Elon Musk

Invité de l’émission « Clique » sur Canal+, Imane Khelif revient sur la vague de cyberharcèlement dont elle a été victime aux Jeux Olympiques Paris-2024. Elle répond notamment au propriétaire du réseau social X, Elon Musk.

Imane Khelif a été victime d’un acharnement malsain et féroce avant et pendant sa participation aux Jeux Olympiques Paris-2024. Mais sa réponse était sur le ring, en décrochant la médaille d’or après avoir pris le dessus sur toutes ses adversaires.

C’est le propriétaire du réseau social X, Elon Musk, qui avait ouvert la compagne du cyberharcèlement contre la jeune boxeuse algérienne. En effet, il avait relayé un message transphobe de soutien à l’Italienne Angela Carini, première victime de la native de Tiaret aux JO. Une vague de haine et de cyberharcèlement s’en était alors suivie, alimentée aussi bien par des athlètes que des personnalités publiques.

« Vous ne me connaissez pas, qu’est-ce que je vous ai fait ? »

Invitée dans l’émission « Clique » de Canal+, Imane Khelif revient sur l’acharnement médiatique dont elle a été victime. Elle pointe du doigt Elon Musk, qu’elle dénonce comme étant l’une des premières personnes à l’avoir attaquée et à avoir relayé ce buzz contre elle.

« Elon Musk était parmi les premières personnes qui ont mené une cabale médiatique contre moi. Je lui dis : vous ne me connaissez pas, qu’est-ce que je vous ai fait ? Vous avez porté préjudice contre moi ainsi que ma famille. Je lui dis aussi qu’au moment où vous meniez une campagne contre moi, ma mère se rendait à l’hôpital au quotidien », déplore-t-elle dans un extrait publié sur les réseaux de l’émission qui sera diffusée lundi.

Envahie par l’émotion, la boxeuse algérienne de 25 ans s’arrête quelques secondes, les larmes aux yeux. Puis poursuit : « Je ne comprends pas pourquoi le monde se comporte de la sorte de nos jours. En étant une femme musulmane et arabe, je m’en remets à Dieu. Cette étape, je l’ai surmontée. J’espère être encore plus forte dans l’avenir et revenir avec une encore plus grande motivation ». À noter que l’émission complète sera diffusée demain lundi sur Canal+.

Rappelons qu’Imane Khelif a déposé plainte auprès du parquet de Paris pour cyberharcèlement juste après la fin des JO. Le nom d’Elon Musk a été cité dans la plainte.