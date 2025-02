Imane Khelif reçoit le soutien d’une star du Real Madrid

Antonio Rüdiger a apporté son soutien à Imane Khelif. Le défenseur allemand du Real Madrid a envoyé son maillot dédicacé à la championne algérienne.

Imane Khelif a été victime d’une cabale féroce et malsaine pendant les Jeux Olympique Paris-2024. Un acharnement qu’aucun sportif n’a subi auparavant. Mais sa réponse était sur le ring, où elle a écrasé toutes ses adversaires pour se frayer un chemin vers la gloire, en décrochant la médaille d’or, une première de l’histoire du boxe féminin en Algérie.

L’acharnement s’est poursuivi même après les JO. Le dernier en date de quelques semaines, où l’Association internationale de boxe amateur (IBA) a porté plainte contre le Comité international olympique pour « avoir autorisé à Imane Khelif de prendre part aux olympiades parisiennes ».

Ayant montré un mental en acier, la championne algérienne peut aussi compter sur le soutien de certaines stars mondiales pour faire face à l’acharnement dont elle est victime. On cite, entre autres, Antonio Rüdiger

Le beau cadeau de Rüdiger à Imane Khelif !

En effet, le défenseur allemand du Real Madrid lui a dédicacé un maillot avec un message encourageant : « à Imane, reste forte. Toujours ! ». Cette marque de soutien illustre la reconnaissance internationale dont bénéficie l’athlète malgré ses difficultés actuelles.

Ce qui caractérise particulièrement Khelif, c’est sa résilience exceptionnelle sur le ring. Sa capacité à encaisser les coups tout en sachant porter l’attaque décisive lui a permis de remporter de nombreuses victoires. Cette même détermination semble aujourd’hui l’aider à faire face aux défis administratifs et médicaux qui se dressent devant elle.

Khelif : « Je suis victime d’agenda politique, je continue mon combat »

Il y a deux semaines, Imane Khelif a fait face à de nouvelles attaques de l’Association internationale de boxe amateur (IBA). Après sa médaille d’or aux JO de Paris 2024, l’IBA a porté plainte contre le Comité international olympique pour avoir autorisé sa participation aux JO.

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Khelif a répondu fermement à ces accusations. Elle a rappellé « ses huit années de sacrifice pour atteindre son rêve olympique » et dénonce « l’utilisation non autorisée de son nom et son image à des fins politiques pendant deux ans ».

La boxeuse algérienne a souligné qu’elle « n’est plus affiliée à l’IBA », une organisation désormais non reconnue par le CIO. Elle annonce que son équipe examine la situation et envisage « des poursuites judiciaires pour faire respecter ses droits et les principes de compétition équitable ».

Malgré ces obstacles, Khelif reste déterminée : « J’ai été mise à terre plus de fois que je ne peux compter, mais je ne suis jamais restée au sol », affirme-t-elle, tout en remerciant ses supporters pour leur soutien indéfectible. La championne promet de continuer à représenter son pays et son sport au plus haut niveau.