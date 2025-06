Imane Khelif : la World Boxing confirme l’exclusion de la boxeuse de l’Eindhoven Box Cup

Près d’un an après son triomphe aux JO 2024, Imane Khelif se retrouve à nouveau au centre de la polémique. Une nouvelle cabale menée contre elle. La fédération algérienne de box a reçu une nouvelle correspondance de la World Boxing, confirmant l’exclusion de l’athlète algérienne de « L’Eindhoven Box Cup ».

L’acharnement contre Imane Khelif concernant son genre refait surface. Il y a quelques jours, la Fédération algérienne de boxe a été destinatrice d’une correspondance de la World Boxing l’informant que la jeune boxeuse algérienne « ne peut participer à la catégorie féminine de l’Eindhoven Box Cup et à tout autre événement de World Boxing avant de passer un test génétique de sexe conformément aux règles en vigueur ».

Dimanche dernier, le site américain 3 Wire Sports a jeté un pavé dans la marre, en faisant une grave révélation. En effet, le site en question a rapporté que les résultats d’un test effectué lors des Mondiaux 2023 en Inde montrent que « la championne olympique possèderait des chromosomes XY, typiquement masculins, au lieu de la configuration XX caractéristique des femmes ». Ces examens ont été réalisés dans un laboratoire de New Delhi à la demande de l’IBA (International Boxing Association), alors sous l’égide du Russe Umar Kremlev.

La World Boxing s’excuse

Dans une nouvelle correspondance adressé à la fédération algérienne de boxe, dont le média « Botola » en dispose une copie, la World Boxing confirme l’exclusion d’Imane Khelif de l’Eindhoven Box Cup, mais a tenu à présenter ses excuses.

« Je vous écris à la suite de la récente communication émise par World Boxing concernant l’exclusion d’Imane Khelif de la prochaine édition de l’Eindhoven Box Cup, prévue du 5 au 10 juin 2025. Dans le cadre de notre communication autour de cette décision, le nom d’Imane a été mentionné explicitement », lit-on au début du communiqué.

« Je tiens à vous adresser, personnellement et au nom de la World Boxing, nos excuses les plus sincères pour cela. Nous reconnaissons que sa vie privée aurait dû être préservée, et regrettons profondément cette atteinte », ajoute-t-il.

Dans sa nouvelle correspondance, la World Boxing a donné plus d’explication. « Ce communiqué s’inscrivait dans l’annonce plus globale de la future mise en place d’une politique sur le “sexe, l’âge et le poids” des athlètes, incluant l’introduction obligatoire de tests de sexe. Cette politique, actuellement en cours de finalisation, visera à garantir la sécurité de tous les participants ainsi qu’un environnement de compétition équitable pour les athlètes masculins et féminins ».

Enfin, la World Boxing assure qu’il n’a en aucun cas remis en cause les exploits antérieurs de la championne algérienne. « Il est important de préciser que les performances ou les résultats antérieurs des athlètes ne seront pas remis en cause dans ce cadre. Un processus d’appel sera inclus dans la politique, et une assistance sera proposée à tout athlète, homme ou femme, concerné par un résultat de test défavorable », conclut le communiqué.