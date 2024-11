Imane Khelif, la championne algérienne fait la une de Vogue Arabia

Ce mois de novembre, Imane Khelif, la boxeuse algérienne, fait la une du magazine Vogue Arabia dans son édition “Made in Arabia”.

Ce numéro, qui célèbre l’essence de la région, arrive à un moment où il est crucial de préserver et d’honorer notre patrimoine culturel. Manuel Arnaut, rédacteur en chef, souligne l’importance de célébrer les créateurs et les traditions du monde arabe.

Vogue Arabia est l’édition régionale du célèbre magazine de mode et de luxe, Vogue, lancée en octobre 2016. Ce magazine met en avant les créateurs, les traditions et la culture du Moyen-Orient tout en abordant des enjeux sociaux et politiques.

Avec un engagement envers la diversité, Vogue Arabia se positionne comme une voix importante pour les talents locaux et une source d’inspiration pour les passionnés de mode et de culture dans la région.

Un parcours marqué par les défis

Khelif a récemment fait l’histoire lors des Jeux Olympiques de Paris. Son parcours vers la médaille d’or n’a pas été sans embûches. Après avoir remporté son match contre l’Italienne Angela Carini, qui a retiré de la compétition pour des raisons de sécurité, elle s’est retrouvée au cœur d’une tempête médiatique concernant son identité de genre.

En réponse à cette controverse, Thomas Bach, président du Comité International Olympique, a défendu Khelif avec force, rappelant que la définition d’une femme ne devrait pas être un sujet de débat. Dans l’interview, Khelif partage ses réflexions : « Malgré ma victoire, cet incident a semblé être une vie entière. Grâce à ma foi et à ma détermination, j’ai pu surmonter ces obstacles. »

Une enfance inspirante et déterminée

Imane Khelif revient également sur ses racines. Née à Tiaret, elle a tracé son propre chemin en défiant les normes sociales.

Elle raconte sa jeunesse, marquée par la pauvreté : « Je vendais du pain au bord de la route et je collectais des matériaux recyclables pour financer mes déplacements vers la salle de sport. » Son coach, Mohamed Chaoua, a toujours cru en son potentiel, lui inculquant l’importance du sacrifice. Khelif a ainsi renoncé à de nombreux aspects de sa vie personnelle et scolaire pour atteindre le sommet de son sport.

Un symbole d’espoir et d’empowerment

Aujourd’hui, Imane Khelif est une icône mondiale. Sa première couverture pour un grand magazine de mode comme Vogue Arabia, combinée à sa présence à la Fashion Week de Milan, témoigne de son parcours exceptionnel.

Elle incarne une nouvelle génération de femmes musulmanes et algériennes qui défient les stéréotypes. Dans le ring, elle est reconnue pour sa technique et sa puissance, mais son histoire est aussi un exemple de détermination et de résilience. Khelif représente un nouveau visage de la beauté, alliant force et féminité, inspirant ainsi des générations de filles à travers le monde.