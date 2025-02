Imane Khelif : « je suis victime d’agenda politique, je continue mon combat »

La plainte de l’Association internationale de boxe amateur contre le Comité international olympique à cause d’Imane Khelif a suscité la réaction de cette dernière. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, la championne algérienne a fait une réponse très forte.

L’Association internationale de boxe amateur ne lâche pas Imane Khelif. Après avoir mené contre elle une cabale féroce et malsaine pendant les Jeux Olympiques Paris-2024, l’IBA a refait surface. Cette fois-ci, elle a porté plainte contre le Comité international olympique pour avoir autorisé à la championne algérienne de prendre part aux JO, où elle a décroché la médaille d’or au terme d’un brillant parcours.

Cela a fait réagir la native de Tiaret. En effet, elle a fait une réponse forte dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. « Pendant huit ans, j’ai lutté pour mon rêve — huit années de sacrifice, de discipline et de persévérance pour me tenir sur la scène olympique et représenter mon pays avec fierté. J’ai gagné ma place, et je continuerai à rester ferme face à tous les défis », lit-on au début de la lettre.

Et d’ajouter : « Pendant deux ans, j’ai pris le chemin de la dignité pendant que mon nom et mon image étaient utilisés, sans autorisation, pour servir des agendas personnels et politiques à travers la diffusion de mensonges infondés et de désinformation. Mais le silence n’est plus une option ».

La réponse d’Imane Khelif à l’IBA

Imane Khelif ne reconnait plus l’IBA. Elle répond à cette instance qui a osé faire ladite démarche juridique. » Je ne suis plus affiliée à l’IBA. C’est une organisation qui n’est plus reconnue par le Comité International Olympique. Elle a de nouveau formulé des accusations infondées, fausses et offensantes, les utilisant pour faire avancer son agenda. C’est une question qui ne me concerne pas uniquement, mais qui touche aux principes plus larges d’équité et de procédure régulière dans le sport », a-t-elle écrit.

Visiblement, ces nouvelles attaques n’ont en aucun cas affecté la médaillée d’or aux JO. « J’ai été mis à terre plus de fois que je ne peux compter. Mais je ne suis jamais restée au sol. J’ai surmonté chaque revers, chaque fausse accusation, chaque tentative de m’effacer. Et j’ai gagné. Chaque obstacle n’a fait que renforcer ma détermination. Je continuerai à concourir avec honneur et intégrité », a-t-elle ajouté.

Une nouvelle procédure judiciaire ?

Apparemment, Imane Khelif compte porter plainte contre l’IBA. »Mon équipe examine attentivement la situation et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour garantir que mes droits et les principes de compétition équitable soient respectés. Les responsables de ces actions devront rendre des comptes, et nous poursuivrons toutes les voies légales disponibles pour que justice soit rendue », a-t-elle indiqué dans sa lettre.

Enfin, elle adresse un message à ses fans. « À mes supporters, merci de rester à mes côtés. Je reste concentrée, déterminée et prête à continuer de représenter mon pays et mon sport au plus haut niveau ».