Imane Khelif et DJ Snake : Un message fort pour la rentrée de Clique (Canal+)

Pour la rentrée, l’émission « Clique » diffusée sur Canal+ s’offre une invitée de prestige : Imane Khelif, championne de boxe et première femme africaine à remporter l’or olympique dans sa discipline

Avant même sa participation à l’émission, un extrait partagé sur Instagram a déjà suscité beaucoup d’intérêt. Dans cette vidéo, DJ Snake, célèbre DJ franco-algérien, adresse un message chaleureux à Imane Khelif, la félicitant pour son parcours remarquable.

« Salut Imane, c’est Snake. Pour ce que tu as fait, pour ta médaille, pour ta détermination, tu nous as inspirés malgré la difficulté et toute cette polémique autour de toi. Franchement, respect parce qu’il fallait vraiment avoir un mental d’acier. Bravo, tu es une grande dame », déclare DJ Snake dans son message. Il exprime également son désir de la rencontrer prochainement, ajoutant une touche personnelle et sincère à son hommage.

En réponse, Imane Khelif, visiblement touchée, remercie DJ Snake pour son soutien constant. « Mon frère, merci beaucoup pour le soutien pendant et après les Jeux Olympiques. J’ai suivi toutes les commentaires sur les réseaux sociaux. Merci à toi pour les messages sur Instagram. J’espère te rencontrer bientôt à Paris », répond-elle avec émotion.

Imane Khelif, invitée de la rentrée de « Clique » sur Canal+

La rentrée de l’émission « Clique » s’annonce exceptionnelle avec Imane Khelif comme première invitée, le lundi 9 septembre sur Canal+. Imane Khelif, athlète algérienne au parcours inspirant, est la première femme africaine à remporter une médaille d’or olympique en boxe. Sa présence dans l’émission promet de mettre en lumière son histoire et ses combats, tant sur le ring que dans la vie.

« Clique » est un talk-show français diffusé sur Canal+ depuis septembre 2013, animé par Mouloud Achour.

L’émission, qui se veut un média jeune et dynamique, accueille des personnalités de tous horizons pour des discussions sincères et sans filtres. Mouloud Achour, journaliste et animateur franco-algérien, a su imposer « Clique » comme une référence dans le paysage télévisuel français.

Avec Imane Khelif, il continue de donner la parole à des talents et des figures qui inspirent et marquent leur époque.

Cette rentrée s’annonce donc sous le signe de la détermination et de l’excellence, avec Imane Khelif en tête d’affiche pour ouvrir cette nouvelle saison de « Clique ».