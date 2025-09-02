Imane Khelif dépose une nouvelle plainte

La boxeuse algérienne Imane Khelif, médaillée d’or aux JO 2024 de Paris dans la catégorie -66 kg, a porté plainte contre World Boxing au niveau du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. Elle conteste la nouvelle réglementation imposant des tests de féminité aux athlètes, a annoncé le TAS.

Au cœur d’une controverse sur son genre pendant les Jeux de Paris, Khelif s’oppose à l’obligation de se soumettre à un test chromosomique pour participer aux compétitions internationales, précise l’instance compétente suisse, qui n’a pas encore fixé de date d’audience. Cette mesure l’a notamment empêchée de participer au tournoi d’Eindhoven en juin dernier, première compétition soumise à ces nouvelles règles.

La championne olympique demande non seulement l’annulation de la décision de World Boxing datant de fin mai, mais souhaite également participer sans test préalable aux Championnats du monde de Liverpool qui débutent ce jeudi. Cependant, reste à savoir maintenant si elle va obtenir gain de cause pour cette dernière requête, semblent très minces, le TAS ayant déjà refusé d’accorder un effet suspensif à son appel déposé le 5 août.

« Les parties échangent actuellement des mémoires écrits et, avec leur accord, une audience sera programmée », ajoute le TAS, dont les procédures sont confidentielles et les audiences presque toujours à huis clos.

« Je reste fidèle à la boxe » : Imane Khelif répond aux rumeurs de fin de carrière

Il y a environ deux semaines, une nouvelle controverse a éclaté autour de la boxeuse algérienne Imane Khelif suite aux déclarations de son ancien conseiller Nasser Yefsah dans Nice-Matin. Ce dernier avait annoncé que la championne avait « quitté le monde de la boxe » après les événements survenus aux JO.

Face à ces allégations, Khelif a rapidement réagi sur les réseaux sociaux pour démentir formellement ces informations. Elle a précisé que Yefsah ne la représente plus, l’accusant même de « trahison » et de « déclarations mensongères et malveillantes ».

La boxeuse affirme poursuivre activement sa carrière sportive, s’entraînant entre l’Algérie et le Qatar. Elle reste déterminée à représenter son pays lors des prochaines compétitions internationales, malgré les tentatives de déstabilisation dont elle dit faire l’objet.

Dans sa déclaration, Khelif réaffirme son engagement envers la boxe et son pays, remerciant ses supporters et assurant que sa carrière continue. Cette polémique intervient quelques semaines après une précédente controverse liée à son genre, mais la championne reste focalisée sur ses objectifs sportifs.

