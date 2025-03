Imane Khelif défie Donald Trump et affiche ses ambitions pour les JO Los Angeles 2028

Imane Khelif assure que le président américain, Donald Trump, ne l’intimide pas. La championne algérienne affiche ses ambitions pour les Jeux Olympiques Los Angeles-2028.

Imane Khelif a subi un acharnement féroce et malsain pendant et après les Jeux Olympiques Paris-2024 de la part de plusieurs personnalités mondiales, dont Donald Trump. Ce dernier, a remis en cause le genre de la boxeuse algérienne et l’a menacé indirectement de le priver des prochaines olympiades.

Mais cette dernière assure que le président américain ne l’intimide absolument pas. « Je vais vous donner une réponse directe : le président des États-Unis a publié un décret concernant la politique sur les transgenres en Amérique. Je ne suis pas transgenre, cela ne me concerne pas et cela ne m’intimide pas. Voilà ma réponse », dira-t-elle à la chaine britannique ITV News.

Imane Khelif vise une nouvelle médaille d’or aux JO Los Angeles-2028

La championne algérienne affiche d’ores et déjà ses ambitions pour les prochains Jeux Olympiques Los Angeles-2028. Elle se dit déterminée d’arracher une nouvelle médaille d’or.

« Une deuxième médaille d’or, bien sûr. En Amérique, à Los Angeles… Je vais défendre de toutes mes forces cette médaille d’or. Je crois que, si l’ancienne Imane n’exploitait que 50 % de son potentiel, l’Imane Khelif d’aujourd’hui est encore plus motivée et déterminée », a-t-elle ajouté.

L’IBA porte plainte contre le CIO : Khelif réagit

Il y a un mois, la championne olympique algérienne de boxe Imane Khelif a réagi suite à la plainte déposée par l’Association internationale de boxe amateur (IBA) contre le CIO. Cette plainte conteste sa participation aux JO de Paris 2024, où elle a décroché l’or.

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, la boxeuse a affirmé qu’elle a fait huit années de sacrifice pour réaliser son rêve olympique et deux ans de diffamation. Elle a assuré clairement ne plus être affiliée à l’IBA, une organisation désormais non reconnue par le CIO, et rejette catégoriquement les accusations qu’elle qualifie de « fausses et offensantes ».

La native de Tiaret a annoncé que son équipe examine la situation et envisage des poursuites légales pour défendre ses droits. « Les responsables de ces actions devront rendre des comptes », a-t-elle déclaré fermement, tout en réaffirmant sa détermination à représenter son pays au plus haut niveau.

Cette confrontation s’inscrit dans un contexte plus large de tensions entre l’IBA et le CIO, avec Khelif au centre d’une controverse qui dépasse le cadre sportif. La championne olympique reste néanmoins focalisée sur son sport et remercie ses supporters pour leur soutien indéfectible.