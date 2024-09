Imane Khelif, la boxeuse algérienne auréolée d’or aux derniers Jeux Olympiques de Paris, continue d’écrire une histoire exceptionnelle. Après avoir conquis le monde du sport par son talent indéniable, elle s’est désormais imposée comme une icône de la mode, faisant sensation sur les podiums les plus prestigieux.

Depuis sa victoire aux Jeux Olympiques, Imane Khelif n’a cessé de briller. Sa détermination, son charisme et son élégance naturelle en font une figure incontournable du sport. Mais c’est lors de la Fashion Week de Milan 2024 qu’elle a véritablement révélé une autre facette de sa personnalité.

Invitée d’honneur de la prestigieuse maison de couture Bottega Veneta, Imane Khelif a côtoyé les plus grandes stars internationales. La médaillée d’or a ébloui les photographes sur le tapis rouge, arborant un ensemble tout en cuir signé Bottega Veneta.

La chemise moutarde, pièce phare de la collection automne 2024, et le pantalon noir conféraient à son look une allure à la fois chic et audacieuse.

“Bien qu’elle ait laissé sa médaille à la maison, Khelif portait une paire des célèbres boucles d’oreilles tombantes de la maison italienne… en or, bien sûr.”, précise Vogue qui lui a consacré un article, soulignant sa beauté et son élégance lors de l’événement.

Son look, parfaitement en accord avec l’esthétique minimaliste et sportswear de la marque italienne, a souligné son sens du style.

Vogue : « Imane Khelif apporte une touche d’or à un premier rang étoilé chez Bottega Veneta »

À Milan, Imane Khelif a eu l’opportunité de rencontrer des personnalités emblématiques telles que le rappeur américain ASAP Rocky, l’actrice Julianne Moore, le perchiste suédois Armand Duplantis et le top model Kendall Jenner. Ces rencontres ont souligné le rayonnement naturel d’Imane Khelif, qui a su briller de mille feux au milieu de ces personnalités emblématiques.

Le parcours d’Imane Khelif est une source d’inspiration pour de nombreuses jeunes femmes. Elle a su surmonter les obstacles, ignorer les critiques et atteindre ses objectifs. Son succès est d’autant plus remarquable qu’elle a dû faire face à une campagne de dénigrement lors des Jeux Olympiques.

En s’imposant à la fois dans le monde du sport et de la mode, Imane Khelif incarne une nouvelle génération de femmes fortes et indépendantes. Elle est un symbole d’émancipation et montre que les femmes peuvent exceller dans tous les domaines.

L’avenir s’annonce radieux pour Imane Khelif. Sa notoriété ne cesse de croître et de nouvelles opportunités s’ouvrent à elle. Que ce soit sur un ring ou sur un podium, elle est destinée à marquer les esprits pendant encore de nombreuses années.

Son parcours exceptionnel démontre que les rêves peuvent devenir réalité grâce au travail, à la détermination et à la passion.