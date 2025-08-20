Imane Khelif a-t-elle arrêté de boxer ? Polémique et rumeurs

Va-t-on revoir Imane Khelif de nouveau sur les rings ? Son manager Nasser Yefsah a fait des révélations de taille qui mettent la championne algérienne face à une nouvelle polémique.

Il y a une année, Imane Khelif a décroché la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une consécration dans la douleur, faut-il le dire, après avoir subi un harcèlement et une campagne haineuse et malsaine de la part de nombreuses personnalités mondiales, mettant en cause son genre.

Même après sa prestigieuse médaille décrochée à Paris, la championne algérienne a de nouveau fait face à un acharnement féroce. Pour son retour sur les rings, à Eindhoven aux Pays-Bas, elle devait passer des tests de genre.

Mais avant même de savoir si elle avait réellement été soumise à ces examens, elle était exclue du tournoi. En juin, un test chromosomique contesté par le Comité international olympique est diffusé. Effectué lors des Mondiaux 2023 en Inde, il affirme que la boxeuse possède des gamètes masculins.

L’annonce du retrait de la boxe

Ce mercredi, l’agent d’Imane Khelif, Nasser Yefsah, a fait des révélations de taille. En effet, il a affirmé que la jeune boxeuse algérienne de 26 ans a arrêté de boxer, en raison notamment des polémiques dont elle a toujours fait l’objet.

« Imane n’a pas seulement quitté Nice, elle a quitté le monde de la boxe« , a-t-il révélé, dans une déclaration accordée au média français « Nice Matin« . « Le Nice Azur Boxe ne pouvait pas proposer de contrat pro à Imane, parce qu’il n’avait pas les moyens. Elle a fait un combat à Singapour, mais elle devait en faire cinq avant de signer pro, ce qui ne s’est pas fait à cause des polémiques », précise-t-il.

« Actuellement, elle a tout arrêté. Elle n’a même pas repris, elle ne boxe plus. Après ce qu’il s’est passé aux JO… De toute façon, elle sera soumise au même type de test si elle devient professionnelle », ajoute Nasser Yefsah.

C’est désormais loin de la France qu’elle maintient simplement sa forme physique. « Elle fait des séances en Algérie ou se rend au Qatar, dans le centre de performance national pour continuer à s’entraîner, mais sans plus. Et puis elle se déplace essentiellement pour des contrats de sponsoring« , a-t-il indiqué.

Un avenir incertain pour la championne olympique

Et pourtant, la native de Tiaret n’a en aucun cas fait allusion à un éventuel retrait lors de sa dernière sortie médiatique, le 9 août dernier, à l’occasion du premier anniversaire de sa médaille d’or olympique. Dans un message fort adressé aux Algériens, elle dira : « Je suis Imane Khelif… championne hier, résiliente aujourd’hui, et déterminée à revenir demain ».

Reste à savoir maintenant si la championne a juste mis sa carrière entre parenthèse, juste pour s’éloigner des projecteurs des médias et éteindre les polémiques dont elle a toujours fait l’objet, ou bien s’il s’agit réellement d’un retrait définitif du monde de la boxe.

