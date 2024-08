Imane Khelif a déposé plainte à Paris pour cyber harcèlement

Après avoir accompli le boulot aux Jeux Olympique Paris-2024, Imane Khelif va passer à autre chose. Elle a engagé un avocat pour poursuivre en justice tous ceux qui ont été l’origine de l’acharnement dont elle a été victime pendant les JO.

Comme tout le monde le sait, Imane Khelif a été victime d’un acharnement féroce et malsain avant même son entrée en lice dans les Jeux Olympiques Paris-2024. Des médias étrangers ou encore l’Association internationale de boxe (IBA) ont toujours tenté d’influer sur elle, notamment lorsque ça coïncide avec un important combat.

Malgré cet acharnement, la jeune boxeuse a répondu sur le ring. En effet, elle s’est imposée, sans forcer, face à toutes ses adversaires. Des efforts récompensés par une médaille d’or amplement méritée. Sans doute, c’était la meilleure réponse à tous les détracteurs.

Mais la native de Tiaret ne compte absolument pas tourner la page de l’acharnement dont elle a été victime. Aux dernières nouvelles, elle a d’ores et déjà entamé les procédures judiciaires pour poursuivre en justice tout qui ont mené une cabale contre elle dans les JO.

L’avocat d’Imane Khelif a entamé les démarches judiciaires

À cet effet, l’avocat d’Imane Khelif, Maitre Nabil Boudi, révèle que sa cliente a déposé une plainte pour des faits de cyberharcèlement aggravé. « Après le temps sportif, vient le temps judiciaire. Tout juste médaillé d’or aux Jeux Olympiques Paris-2024, la boxeuse Imane Khelif a décidé de mener un nouveau combat : celui de la justice, de la dignité et de l’honneur. Elle a saisi le cabinet qui a déposé hier une plainte pour des faits de cyberharcèlement aggravé auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris », a-t-il écrit, dans un communiqué de presse.

Et d’ajouter : « L’enquête pénale déterminera qui a été l’initiative de cette compagne misogyne, raciste et sexiste. Mais devra aussi s’intéresser à celles et ceux qui ont alimenté ce lynchage numérique ».

Enfin, le Maitre Nabil Boudi regrette le harcèlement subi par notre championne, qui aura été sans doute le fait marquant des JO. « Le harcèlement inique subi par la championne de boxe restera la plus grosse tache de ces Jeux Olympiques », a-t-il conclu.