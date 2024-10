Iman Khelif écartée de la boxe ? Le COA confirme une décision radicale et met fin à la polémique

Dans un communiqué publié jeudi dernier sur sa page Facebook officielle, le Comité olympique algérien a confirmé son retrait de la Fédération Internationale de Boxe (IBA).

Cette décision fait suite à une notification de la part du Comité International Olympique (CIO) rappelant à l’Algérie de ne plus collaborer avec l’IBA, une fédération désormais non reconnue.

Le Comité Olympique Algérien a précisé avoir déjà quitté l’IBA, il y a quelque temps, pour rejoindre la Fédération Mondiale de Boxe (World Boxing).

En résumé, l’Algérie a pris une position ferme en se dissociant de l’IBA, alignant ainsi sa politique sportive sur les recommandations du CIO. Cette décision intervient dans un contexte de controverses entourant l’IBA et vise à protéger les intérêts des sportifs algériens.

Rumeurs infondées sur le retrait d’Imane Khelif démenties

Face à cette décision de retrait de l’IBA, de fausses informations se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux. L’une des rumeurs les plus persistantes affirmait que la championne olympique algérienne, Imane Khelif, avait été exclue de la boxe et que ses titres internationaux avaient été révoqués.

Le Comité olympique algérien a tenu à mettre les points sur les i en démentant catégoriquement ces allégations. Dans son communiqué, le COA a qualifié ces informations de « totalement fausses » et les a attribuées à une « campagne systématique contre l’Algérie ».

Le Comité a souligné que ces rumeurs ne sont que de la désinformation visant à ternir l’image de la boxeuse algérienne et à saper les efforts du pays dans le domaine sportif. Il a rappelé que « toutes les nouvelles concernant la boxe algérienne en général, et la championne Imane Khelif en particulier, sont infondées et n’ont aucun lien avec le Comité international olympique ».

En somme, le Comité olympique algérien a tenu à rassurer le public algérien en affirmant que Imane Khelif continue de bénéficier de tout son soutien et que son parcours sportif se poursuit sans encombre.

