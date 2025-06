[IMAGES] Une 1ère en Algérie : un poisson-lune, espèce rare, découvert échoué à Tipaza

Les habitants de la région de Tipaza ont assisté à un spectacle rare en ce début de semaine : l’échouage d’un poisson-lune, également appelé Mola Mola, sur le rivage de la plage de Chenoua. C’est la première fois qu’un tel événement est observé sur les côtes algériennes, selon les spécialistes des espèces marines.

L’animal marin, facilement reconnaissable à sa forme circulaire, ses longues nageoires et sa peau rugueuse, suscite depuis l’étonnement et la curiosité des riverains et des internautes, après la diffusion des images sur les réseaux sociaux. Le Mola Mola est en effet considéré comme l’un des poissons les plus rares de la faune marine.

Spectacle rare à Tipaza : un poisson-lune s’échoue sur la plage de Chenoua

Ce géant des mers peut atteindre un poids impressionnant de plus de deux tonnes à l’âge adulte. Il évolue généralement dans les eaux tempérées et tropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien, préférant les zones en haute mer. Le voir aussi près des côtes algériennes constitue donc un phénomène inédit.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – France : Les acteurs économiques veulent dissocier « business » et « politique »

Selon les premières observations, l’état de l’animal retrouvé sur le rivage laissait penser qu’il était affaibli, probablement désorienté par les courants marins ou victime d’un problème de santé. Pour l’heure, les causes exactes de cet échouage restent inconnues.

Un échouage qui interroge les experts

Des experts en biologie marine se sont rendus sur place pour examiner le spécimen et collecter des données. « Il s’agit d’un événement extrêmement rare en Méditerranée, et encore plus sur les côtes algériennes », a déclaré un chercheur du Centre national de recherche en biologie marine. « Nous allons analyser l’état du poisson afin de mieux comprendre les raisons de sa présence inhabituelle dans ces eaux. »

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie s’offre les premiers avions américains Cessna SkyCourier livrés en Afrique

L’apparition de cette espèce soulève également des questions sur l’état de l’écosystème marin en Méditerranée. Certains spécialistes estiment que les changements climatiques, la pollution et la modification des courants peuvent expliquer ces déplacements inhabituels de la faune marine.

En attendant les résultats des analyses, les habitants de Tipaza continueront de parler de cette visite inattendue. Le poisson-lune de Chenoua restera sans doute dans les mémoires comme un événement rare et fascinant, rappelant à quel point les océans recèlent encore de nombreux mystères.