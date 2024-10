Images intrigantes : la NASA capture l’apparition d’un lac vert géant dans le Sahara algérien

En septembre 2024, un cyclone extratropical a provoqué des précipitations massives en Afrique du Nord. Ces intempéries ont particulièrement touché le Sahara algérien, remplissant certains lacs. Parmi eux, le bassin de sel asséché, Sebkha El Melah, qui a réapparu après une disparition de plusieurs décennies.

De récentes images satellites capturées par Landsat 9 de la NASA ont révélé la formation d’un grand lac au cœur du Sahara. Celui-ci est situé dans la région de Oued Saoura, dans la wilaya de Bechar. Ce phénomène étrange met en lumière une présence passée de végétation dans cette zone désertique et permet de comprendre le climat saharien tant dans le passé qu’à l’avenir.

Intempéries dans le sud algérien : le lac Sebkha El Melah se remplit

Le Sahara algérien est connu pour ses températures extrêmes et son aridité. Cependant, les pluies abondantes qu’il a connu cette année. Ont provoqué le retour d’eau dans l’une des zones les plus arides du globe, Sebkha El Melah. En effet, seuls 6 événements pluvieux similaires ont permis le remplissage de ce lac depuis 2000.

En outre, durant la période appelée l’Ancien Humide Africain, des zones végétales et des lacs abritaient le sud algérien. De plus, des indices géologiques indiquent que le désert algérien n’a pas toujours été sec. Autrefois, le Sahara a été couvert de végétations et de lacs.

🟢À LIRE AUSSI : Un phénomène rarissime : Le Sahara devient verdoyant après des pluies abondantes (photos)

Des questions se posent alors quant au futur du Sahara… Quelles seront les conséquences du réchauffement climatique sur le désert algérien ? Quelles sont les implications de cette formation lacustre sur l’écosystème locale ?… Ce phénomène pourrait prédire l’avenir de cette étendue désertique.

Voici les deux images comparatives prises par la NASA. La première montre un lit sec du marais Sebkha El Melah, et la deuxième, le même endroit transformé en un grand lac vert en quelques semaines.

L’Algérie prévoit de transformer 3 millions d’hectares de zones du Sahara en terrains arables

Parallèlement à ce phénomène rarissime, l’Algérie prévoit des plans stratégiques. En effet, le chef d’État, Abdelmadjid Tebboune, et les dirigeants agricoles locaux prévoient de transformer certaines régions du sud en zones agricoles. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et sécuriser l’approvisionnement du pays.

🟢À LIRE AUSSI : Des “dinosaures” vivants repérés à Béchar : Ces créatures préhistoriques réveillées par la pluie

Cette » révolution agricole » consiste alors à profiter du potentiel des zones arables dans le Sahara (3 millions d’hectares) et d’en faire un complément aux terres agricoles du reste du sol algérien, notamment du nord, des hauts plateaux et des steppes.

Il est à noter que le secteur agricole contribue à hauteur de 18 % du PIB algérien. Soit 35 milliards de dollars. De plus, le représentant de la Chambre Algérienne d’Agriculture pour le sud a affirmé que ce projet permettrait de répondre aux défis climatiques et à la baisse de pluviométrie dans le nord.