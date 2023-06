Imad Djerarda, l’étudiant de M’sila décroche un 20/20 au Master grâce à son invention

Imad Djerarda, un étudiant inscrit à la Faculté de Technologie au département d’électronique de l’Université de M’Sila, a réussi à obtenir la note maximale de 20 sur 20 dans son diplôme de Master. Ainsi, il devient le premier étudiant algérien à obtenir à la fois une note « excellente », un brevet d’invention, une marque commerciale et un modèle industriel, délivrés par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle et Industrielle.

Selon les informations publiées sur la page Facebook de l’Université de M’Sila, la thèse de l’étudiant portait sur « l’invention d’un système de protection contre la somnolence et la distraction du conducteur grâce à l’intelligence artificielle ». Ce projet vise à réduire les accidents de la route graves qui entraînent de lourdes pertes en vies humaines et en biens matériels. En effet, la somnolence, la distraction du conducteur, l’utilisation du téléphone et la conversation sont des causes fréquentes de ces accidents.

Dans une publication qu’il partage sur son compte Facebook, Imad affirme : » Hier mercredi 21/06/2023, ma thèse de fin d’études en électronique des systèmes embarqués a été défendue dans l’amphithéâtre principal de l’Université de M’Sila. J’ai obtenu la note parfaite de 20/20. Je remercie Dieu … Je n’oublie pas ma chère mère, mon père, mes chers frères, ma famille, mes précieux enseignants et tous ceux qui ont contribué à mon succès… »

Une innovation technologique pour une conduite plus sûre

Le projet de Imad consiste en un rétroviseur intelligent fonctionnant avec l’intelligence artificielle, capable de détecter et de suivre les mouvements et le comportement du conducteur. Grâce à une technologie avancée, le dispositif peut identifier les situations de conduite dangereuses. En cas de détection d’une conduite dangereuse, un dispositif d’alerte se déclenche pour avertir le conducteur de la nécessité de revenir à une conduite normale ou de stationner le véhicule en toute sécurité.

Cette innovation technologique témoigne de l’engagement de la jeunesse algérienne dans le domaine de la recherche et de l’innovation, et apporte une contribution significative à la sécurité routière et à la protection des vies humaines. L’université de M’Sila se félicite de cette réussite exceptionnelle qui ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants et les chercheurs du pays. L’invention de l’étudiant marque une avancée importante dans la lutte contre les accidents de la route et démontre l’importance de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer la sécurité sur les routes.