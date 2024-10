Ilyesse, l’aventurier de Koh-Lanta, explore l’Algérie en roadtrip

Alors que la diffusion de la fin de la nouvelle saison de Koh-Lanta : la Tribu maudite approche, c’est le temps pour le candidat compétiteur, Ilyesse, de retrouver ses racines algériennes et de se lancer dans un roadtrip culturel à travers le territoire national.

La 26ᵉ saison du célèbre jeu d’aventure de TF1 a bouleversé ses spectateurs avec des épreuves totalement inédites et le retour d’anciens candidats. En parlant d’aventuriers, parmi les nouveaux noms qui ont marqué la compétition cette année, ressort le nom d’Ilyesse.

« Prêt à marquer l’histoire de Koh-Lanta » : qui est Ilyesse, le candidat d’origine algérienne ?

L’émission phare de TF1 est revenue dans sa 26ᵉ édition avec de nouvelles épreuves diffusées depuis le mois d’août dernier. Parmi les candidats qui se sont dits prêts à marquer l’histoire de la compétition cette année, Ilyesse, l’aventurier d’origine algérienne.

Depuis le début du jeu aux Philippines, Ilyesse ne cesse d’impressionner les spectateurs de cette émission, animée par Dénis Brogniart. Âgé seulement de 23 ans, Ilyesse est un aventurier de l’âme. À côté de ses études d’ingénieur en électricité, le compétiteur de Koh Lanta est toujours partant pour de nouvelles expériences.

Pour lui, le passage par ce jeu est primordial pour marquer ses galons d’aventurier et faire la fierté de sa famille. Plus les épisodes passent et plus, on découvre sur les écrans de différents aspects de la personnalité de ce candidat.

D’ailleurs, lors du dernier épisode, son duo avec Ugo s’est démarqué face à l’épreuve tant redoutée des destins liés. Si lors de l’épreuve du confort le binôme a eu du mal à démarrer, les deux aventuriers ont envoyé tout le monde K.O à l’épreuve de l’immunité.

Koh-Lanta derrière lui, Ilyesse retrouve ses origines algériennes

Après une telle aventure riche en émotion, Ilyesse a décidé de prendre du recul et de se ressourcer dans son pays d’origine. En effet, l’Algérien vient d’annoncer le début de son aventure à sillonner les villes les plus emblématiques de son pays en deux semaines.

Sur Instagram, Ilyesse a partagé avec sa communauté l’accueil qu’il avait reçu en arrivant en Algérie, mais aussi, le début de son périple. Il se donne le temps de deux semaines, pour explorer le nord algérien. D’ailleurs, il a eu l’occasion de visiter plusieurs lieux emblématiques de la capitale, dont le monument des Martyrs et le palais du Dey.

Pour son deuxième jour de voyage en Algérie, Ilyesse quitte la capitale en direction des portes du désert et pour se rendre à Biskra, où il a comparé les paysages de la région à la Californie. Après Tolga, l’aventurier de Koh-Lanta, en compagnie de ses amis, a pris la route pour rejoindre Batna et explorer ses sites historiques et culturels, avant de rejoindre la ville de Bejaia.

