Ils voyagent de Paris à Dakar, 2 Français traversent l’Algérie à vélo

La tendance « voyage » en 2023 consiste à prendre son sac à dos en direction des nouvelles destinations peu connues. En effet, tous comme Ben N’co, Authentic traveling ou encore Courtney Adamo, un bon nombre de touristes ont choisi de tester de nouvelles destinations, pendant leurs vacances, loin du confort des hôtels et des voyages organisés.

À pied, à moto ou en 2CV, ces touristes ont choisi de faire face aux conditions climatiques, à la fatigue et aux différentes difficultés des voyages rien que pour contempler de nouveaux paysages et de faire de nouvelles rencontres.

C’est le cas de Justine Andres et Thomas Derycke qui se sont lancé dans l’aventure de rejoindre Dakar au départ de Paris à vélo. Et ce, dans le but de découvrir les solutions environnementales des Sahariens. L’aventure de ces deux cyclistes français a commencé il y a 11 semaines, notamment en octobre 2022.

Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux globe-trotters, Justine est compte clé export et Thomas travaille comme journaliste dans un magazine d’aventure. À leurs heures perdues, ils partent à la découverte du monde, en couple ou en solo.

À leur actif, ces deux aventuriers comptent plusieurs voyages. Notamment, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en France… Actuellement, ils traversent l’Algérie pour rejoindre Dakar à vélo. Sur leurs réseaux sociaux, ces deux Français partagent les moments marquants de leurs aventures avec leurs abonnées.

Deux touristes français traversent l’Algérie à vélo

Après avoir parcouru la France puis l’Italie, le parcours de ces deux cyclistes français sur le continent africain a commencé par la Tunisie. En effet, après avoir passé le réveillon à explorer les villes de ce pays et à gouter aux différentes spécialités tunisiennes, Justine et Thomas ont décidé de poursuivre leur chemin vers Dakar, en passant par l’Algérie.

Il y a six jours, les deux globe-trotters sont arrivés sur le territoire national pour commencer une nouvelle aventure. Par ailleurs, pour prendre un peu leurs forces, Justine et Thomas sonnent aux portes des familles, qui leurs offres de petits conforts du quotidien. À l’exemple, cette famille d’El Tarf qui leur a offert un toit pour passer la nuit et de quoi remplir leurs estomacs.

Les premiers jours de ces deux aventuriers en Algérie ont été marqués par un moment de tristesse faux aux forets brulées de El Tarf, notamment à cause des incendies enregistrés l’an dernier. Mais qui dit voyage en Algérie, dit gouter au fameux couscous. En effet, les deux Français ont eu l’occasion de gouter à ce plat emblématique de l’Algérie.

L’aventure de Justine et Thomas se poursuit à Annaba et décide de prendre la route qui passe par la côte méditerranéenne pour explorer l’Algérie. Malgré de petites mésaventures, ces deux Français ont été surpris de constater l’hospitalité du peuple algérien, les « Algériens » vous êtes des amours », écrivent-ils sur leur story Instagram.