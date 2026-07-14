Ils voulaient perturber les législatives : le MDN démantèle 6 terroristes du MAK dont 4 Marocains à Tizi-Ouzou

Six arrestations à Tizi Ouzou, dont quatre ressortissants marocains en situation irrégulière sur le territoire algérien. Le ministère de la Défense nationale a annoncé ce lundi le démantèlement d’une cellule criminelle affiliée au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), classé en Algérie comme organisation terroriste.

L’opération, conduite par les services centraux de sécurité de l’armée relevant de la Première Région militaire, s’appuie sur un travail de renseignement qualifié d' »exploitation optimale des informations » par le communiqué officiel. Ce dernier précise que le groupe avait été actif précisément pendant la période des élections législatives.

Tizi Ouzou : l’armée démantèle une cellule du MAK active pendant les législatives

Selon le MDN, les six individus interpellés appartiennent tous au mouvement séparatiste MAK, classé organisation terroriste par les autorités algériennes. Parmi eux, quatre sont de nationalité marocaine et résidaient illégalement en Algérie au moment de leur arrestation.

Le communiqué est explicite sur les intentions prêtées au groupe. Il « était actif dans la région pendant la période des élections législatives dans le but de perturber le bon déroulement de ce processus et d’empêcher les citoyens d’y participer« . Aucune précision supplémentaire n’est fournie sur la nature exacte des actions menées ni sur les dates précises des faits.

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L’armée revendique une opération de renseignement réussie

C’est à Tizi Ouzou que les services centraux de sécurité de l’armée ont mené l’intervention. Le MDN insiste sur la méthode. Une identification préalable de l’ensemble des membres du réseau, rendue possible par un travail de collecte et d’analyse du renseignement, avant leur interpellation simultanée.

Cette approche, présentée comme systématique, illustre selon le ministère la capacité des forces de sécurité à « contrecarrer les plans criminels en arrêtant tous les impliqués dans ce groupe subversif visant à déstabiliser la sécurité et la stabilité du pays« . Le communiqué souligne que l’opération « reflète le niveau de vigilance des différents services de sécurité« .

La présence de ressortissants marocains en situation irrégulière au sein de cette cellule constitue l’un des éléments les plus saillants de l’affaire. Le MDN ne développe pas davantage sur les conditions de leur entrée sur le territoire ni sur leur rôle précis au sein du groupe.

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Le MDN multiplie les opérations contre les réseaux subversifs et criminels

Depuis le début de l’année, l’Armée Nationale Populaire a multiplié les coups de filet sur l’ensemble du territoire. Entre le 14 et le 20 janvier 2026, les bilans hebdomadaires faisaient état de dix éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés lors d’opérations distinctes à travers le pays.

La lutte contre les réseaux transfrontaliers constitue un autre axe prioritaire. Fin janvier 2026, une opération de grande envergure dans la zone de Ghanama à Béchar avait permis la neutralisation d’un groupe de narcotrafiquants de nationalité marocaine et la saisie de 447 kg de kif traité. Ces interventions répétées témoignent d’une stratégie globale visant à neutraliser aussi bien les menaces sécuritaires que les filières criminelles organisées aux frontières.

Sur le plan de la lutte antiterroriste spécifiquement, le bilan annuel 2025 du MDN recensait 38 redditions et 369 arrestations pour activités de soutien à des groupes terroristes. Un contexte qui donne toute sa mesure à l’opération de Tizi Ouzou, présentée par le ministère comme une nouvelle illustration de la capacité des services à anticiper et neutraliser les menaces avant qu’elles ne se concrétisent.

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