Ils volent le Tiguan d’un médecin à Bab Ezzouar : une puce SIM fait tomber la bande

Les services de police de Bab Ezzouar ont réussi à élucider une affaire de vol qualifié portant sur un véhicule de luxe de marque Volkswagen Tiguan.

La voiture avait été mise en vente sur le site d’annonces en ligne « Ouedkniss » par son propriétaire, un médecin exerçant à Alger, avant que ce dernier ne tombe dans le piège tendu par un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules, dont les ramifications s’étendent aux wilayas de Blida et Médéa.

Le réseau est composé de quatre individus, dont une jeune femme et un sexagénaire actuellement en fuite. Les forces de l’ordre ont néanmoins réussi à interpeller deux suspects apparentés, originaires de la wilaya de Batna : M. Y., un récidiviste résidant au quartier El Safsaf à Meftah (Blida), et M. S.E, domicilié à Baraki. Tous deux sont poursuivis pour vol en réunion.

Un scénario machiavélique

Les détails de l’affaire, révélés lors du procès, mettent en lumière le calvaire enduré par la victime, le docteur M. A, et son frère M. Y, qui l’assistait dans la vente du véhicule estimé à 570 millions de centimes.

Intéressé par l’annonce publiée sur Ouedkniss, un faux acheteur a pris contact avec le praticien pour convenir d’un rendez-vous d’inspection.

Prétextant une panne sur son propre véhicule, l’escroc a d’abord attiré le médecin à l’entrée de la wilaya de Médéa. Sur place, la victime a été accueillie par un homme d’une soixantaine d’années, accompagné d’une jeune femme.

Après un premier examen de la voiture, le suspect a proposé de recontacter le propriétaire dans la soirée afin de soumettre le véhicule à l’expertise d’un tôlier.

Lors de cette rencontre initiale, le médecin a remarqué la présence suspecte du nommé M. Y, en observation à bord de sa propre voiture à quelques mètres de là. Pris de doutes, le propriétaire a aussitôt changé d’itinéraire pour déjouer ce qui semblait être un guet-apens.

Plus tard dans la soirée, le faux acquéreur est resté joignable sans donner suite aux appels, avant de recontacter la victime à la nuit tombée pour lui donner rendez-vous devant l’hôpital Frantz-Fanon. Il a alors prétendu que son fils, censé être au Canada, ne pouvait pas venir inspecter la voiture.

Un vol exécuté à Bab Ezzouar

Le lendemain, le frère du médecin, s’est rendu à Blida sur instruction de l’acheteur, qui a exigé d’amener le véhicule chez un tôlier basé à Bab Ezzouar. Une fois arrivés au quartier du 5-Juillet, le piège s’est refermé.

Le sexagénaire a simulé la soif et s’est introduit dans un immeuble voisin sous prétexte de chercher de l’eau. Face à son retard prolongé, le frère s’est dirigé vers un commerce à proximité pour s’acheter à boire.

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C’est durant cette très courte absence que le suspect principal, M. Y, s’est emparé du Tiguan avant de prendre la fuite vers une destination inconnue.

Le déni des prévenus face aux preuves technologiques

Devant le juge, la victime et son frère ont livré un récit détaillé et concordant des faits. À l’inverse, le prévenu M. Y a rejeté catégoriquement les accusations, affirmant n’avoir jamais rencontré les deux frères et suggérant une erreur sur la personne lors du signalement transmis à la police.

De son côté, le second prévenu, M. S.E., a été confronté à l’usage d’une puce téléphonique appartenant à un proche résidant en France — une astuce visant à masquer son identité et à semer les enquêteurs.

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Les données de bornage et de communications ont révélé des échanges intensifs entre le quartier El Safsaf à Meftah et Baraki, où se trouvait M. Y., juste avant et après le vol.

Pour sa défense, le prévenu a nié être l’auteur des appels, soutenant n’avoir utilisé cette carte SIM que pendant deux mois avant de la remplacer en juillet, insinuant qu’une tierce personne l’aurait récupérée à son insu dans son sac.

Cinq ans de prison ferme requis

L’avocat de la partie civile a réclamé le paiement solidaire d’une indemnité de 570 millions de centimes, correspondant à la valeur réelle du véhicule volé, ainsi que 3 millions de centimes à titre de réparation du préjudice moral subi par la victime.

Au vu des éléments à charge et face au déni persistant des accusés, le Parquet a requis une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA à l’encontre de chaque prévenu, avec mandat de dépôt à l’audience.