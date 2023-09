Ils volent 4.5M d’euros dans des hôtels de luxe, un Algérien et sa bande arrêtés en Espagne

Une bande organisée activant dans le cambriolage d’hôtels de luxe en Europe dont le chef est un Algérien a été appréhendée cette semaine. Le groupe de criminel ciblait les hôtels de grand standing en Espagne et en France et a dérobé pour 4.5 millions d’euros de biens au total.

Pour traquer cette association de malfaiteurs, les services de la police française et espagnole ont travaillé conjointement avec Europol, l’agence européenne de police criminelle.

Ciblant des hôtels de luxe, un Algérien et sa bande volent pour 4.5 millions d’euros

Digne d’un film hollywoodien, cette affaire a intrigué les services de police espagnoles, rapport le ministère de l’Intérieur du pays.

Il s’agit d’un groupe d’individus qui prenait pour cibles de luxueuses demeures ou établissements hôteliers, dérobant des effets personnels, des biens estimables, d’autres objets de valeur.

À LIRE AUSSI : Il possédait 21 identités différentes, un quinquagénaire algérien arrêté pour vol en Espagne

Le coup d’envoi de cette opération, baptisée « Ébano Azul », remonte à août de l’année précédente lorsque les autorités ont été alertées sur une série de cambriolages dans des résidences de luxe situées dans un complexe hôtelier de Chiclana, en Espagne. Surveillant minutieusement leurs cibles, les cambrioleurs ont mis en pratique leur expertise dans l’ouverture de coffres-forts.

L’un des membres de ce groupe, un ressortissant français, a été le premier a être arrêté au cours de l’enquête. La perquisition du QG du groupe, une luxueuse villa, a révélé des documents d’identité falsifiés, des téléphones portables et un inventaire complet des biens volés à lors de la série de cambriolages à Chiclana.

Le chef de groupe, un Algérien de France, possédait 9 identités différentes

L’arrestation de deux autres membres a suivi peu de temps après, après qu’ils aient commis un autre cambriolage dans un hôtel de luxe près de la Tour Eiffel à Paris. Un citoyen espagnol résidant à Malaga a également été arrêté au cours de l’affaire.

Le chef du groupe, un individu d’origine algérienne vivant en France, opérait sous neuf noms différents à travers l’Europe, ce qui a rendu sa traque plus difficile.

À LIRE AUSSI : Le dîner de mariage d’une algérienne avec des Tacos fait le buzz sur les réseaux sociaux (Vidéo)

Lors d’une seconde perquisition en Espagne, les autorités ont trouvé des objets volés d’une valeur de plus de 750 000 euros. Lors de leur dernier vol, les suspects ont ainsi dérobé des bijoux, de l’argenterie et des sacs de luxe d’une valeur totale de 450 000 euros. Tous les biens volés ont été récupérés et restitués à leurs propriétaires légitimes.

L’enquête a révélé que le groupe, qui a pas moins de 12 cambriolages à son actif, a volé pour un demi-million d’euros à Cannes et un million d’euros à Paris en perpétrant la même technique.