Ils volaient des voitures pour les revendre en pièces : un gang aux plans machiavéliques arrêté

Ce mardi 03 février, les services de la Gendarmerie Nationale d’Alger ont porté un coup dur à un réseau criminel bien organisé. Spécialisé dans le vol de véhicules, ce gang opérait principalement dans les quartiers d’Ouled Fayet et Baba Hassen. L’opération, menée par les brigades, a permis l’arrestation de six individus, dont le cerveau de la bande.

En effet, ce réseau criminel avait un mode opératoire bien rodé. Ils repéraient d’abord des véhicules ciblés pour leur valeur ou la demande en pièces détachées. Une fois volés, ces véhicules étaient rapidement transportés vers des entrepôts clandestins situés à l’est du pays. Là, ils les démontaient pour revendre les composants sur le marché noir. Le réseau opérait avec une grande discrétion, utilisant des faux papiers et des complicités locales pour éviter toute trace.

Démantèlement d’un réseau de vol de véhicules à Alger

Dans un communiqué officiel, la Gendarmerie a dévoilé les détails de cette intervention. « Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la brigade de la Gendarmerie nationale d’Ouled Fayet a mis fin, en coordination avec la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Baba Hassen, aux agissements d’une bande spécialisée dans le vol et le démontage de véhicules et la vente de leurs pièces détachées ».

🟢 À LIRE AUSSI : Falsification de documents de véhicules : 47 responsables municipaux et employés impliqués

En effet, l’enquête menée par la Gendarmerie Nationale a débuté grâce à des informations recueillies sur le terrain. De plus, les autorités ont placé la bande, active dans le vol de voitures et de camions dans la wilaya d’Alger, sous étroite surveillance.

Le chef du réseau tombe le premier. Son arrestation ouvre la voie à une enquête approfondie. Les investigations mènent à l’interpellation de cinq autres membres. Mais la traque ne s’arrête pas là ! En épluchant les indices et en exploitant les moyens techniques. Les enquêteurs remontent jusqu’aux entrepôts où les véhicules volés étaient démontés avant d’être vendus en pièces détachées.

Enfin, « l’enquête approfondie ainsi que l’exploitation optimale des moyens techniques, la coordination permanente avec les autorités judiciaires et l’extension du territoire de compétence aux wilayas de l’est du pays où les véhicules volés étaient conduits pour être démontés puis vendus sous formes de pièces détachées, ont permis d’arrêter les cinq autres membres du réseau, de récupérer deux camions volés et de résoudre plusieurs autres affaires similaires non résolues », précise la Gendarmerie.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveaux pôles, suivi, dates… Belaribi dicte la marche pour accélérer AADL 3

À présent, les mis en cause vont se présenter devant les autorités judiciaires compétentes. De leur côté, les forces de l’ordre poursuivent leurs efforts pour mettre un terme à ces réseaux criminels qui sévissent dans la capitale et au-delà.