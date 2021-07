« Ils veulent salir mon image », le coup de gueule de Madjer

Dans une interview accordée au journal Echourouk, Rabah Madjer a longuement évoqué l’actualité, mais aussi la campagne d’acharnement menée contre sa personne sur les réseaux sociaux, dénonçant une tentative d’atteinte a sa personne et son image.

L’homme au talon magique a révélé qu’il y a une campagne pour salir l’image de Rabah Madjer, depuis plusieurs années, que ce soit quand il était en équipe nationale ou jusqu’à maintenant.

L’ancien joueur et sélectionneur d’Algérie de 62 ans, a ajouté, » Hier j’étais le chouchou le bien-aimé des Algériens et aujourd’hui ils cherchent à donner une mauvaise image de moi, ils changent mes propos afin de me créer des problèmes avec le peuple algérien. Les masses algériennes ne doivent pas tomber dans le piège de ces personnes. Madjer est l’un des symboles de l’Algérie qui aime son pays ».

Dans ce sillage, Rabah Madjer, a annoncé qu’il va saisir la Justice Algérienne, contre toutes les personnes qui essayent de ternir son image, » Je donne rendez-vous a ces personnes devant les tribunaux dès que les frontières rouvrent, ce jour-là, ils révéleront ceux qui leur donnent des instructions pour offenser ma personnalité ».

Évoquant ceux qui sortent toujours son nom à l’occasion de chaque match de l’équipe nationale, Rabah Madjer a déclaré, « Je ne l’ai pas compris non plus, en tout cas je suis fier de ce que j’ai donné à mon pays. Je suis l’ambassadeur d’Algérie dans le monde, et je représente toujours la bonne et belle image de ce pays que j’aime beaucoup ».

La sélection algérienne des U20 est une satisfaction

Dans un autre contexte, et concernant les résultats obtenus par la sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20), Madjer n’a pas caché sa satisfaction après le parcours distingué des jeunes de l’équipe nationale de moins de 20 ans dans la compétition de la Coupe arabe, où il a salué la réponse fournie sur le terrain ».

« Tout d’abord, je salue et félicite le staff technique des jeunes de l’équipe nationale des moins de 20 ans, et je félicite les joueurs qui ont fait un parcours distingué, dont le dernier a été le bon match contre l’équipe nationale tunisienne. Je ne vous cache pas. Je suis les matchs des jeunes de l’équipe nationale et j’ai aimé la combativité qui a caractérisé les différents matches, à l’image de ce qui s’est passé avant le Maroc, la Tunisie et d’autres, comme en témoigne une qualification bien méritée pour la finale avec deux buts à zéro ».

Madjer a affirmé que le staff des verts est en train de réussir admirablement son pari, là où ses prédécesseurs avaient échoué : remettre une sélection des jeunes sur rails, après des résultats jugés décevants concédés lors des dernières années.