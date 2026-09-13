Ils vendaient un trésor d’une valeur inestimable sur Facebook : la BRI de Mila neutralise le réseau

Les services de la Sûreté de wilaya de Mila, à travers la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la Police judiciaire, ont frappé un grand coup la semaine dernière.

Ils ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau criminel organisé composé de quatre individus, activement impliqués dans la détention, l’acquisition et la commercialisation illégale de biens culturels et historiques.

Cette vaste opération s’est soldée par la récupération de 337 pièces de monnaie anciennes d’une valeur inestimable, ainsi que de plusieurs objets d’art, au cœur de la ville de Chelghoum Laid.

L’affaire tire son origine d’une veille numérique rigoureuse effectuée par les cyber-enquêteurs de la police. En effet, un signalement a permis de repérer une publication pour le moins explicite diffusée sur le réseau social Facebook, proposant à la vente des pièces de monnaie manifestement anciennes.

Un tel étalage, en violation flagrante de la législation protégeant le patrimoine national, a immédiatement déclenché une enquête préliminaire approfondie.

Filature et arrestations en cascade

Les investigations menées par les éléments de la BRI ont rapidement porté leurs fruits. Les renseignements recueillis ont permis aux enquêteurs d’établir avec précision que le propriétaire du compte incriminé s’apprêtait à concrétiser une transaction clandestine en plein cœur de la ville de Chelghoum Laid.

Ne laissant rien au hasard, un dispositif de surveillance et un plan opérationnel minutieux ont été déployés sur le terrain.

C’est ainsi que les forces de l’ordre ont intercepté un véhicule suspect, procédant à l’arrestation en flagrant délit de deux individus originaires d’une wilaya limitrophe.

La fouille minutieuse de la voiture a permis de mettre la main sur une première cargaison de 321 pièces de monnaie anciennes, soigneusement dissimulées à l’intérieur de l’habitacle.

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Les éléments de la police judiciaire ont poursuivi leurs investigations sous la supervision du parquet compétent. Cette détermination a permis d’identifier et de localiser deux autres complices présumés, rapidement interpellés à leur tour.

Leur arrestation a permis la saisie de 16 pièces de monnaie supplémentaires, portant le total initial à 337 unités, ainsi que trois calices en métal dotés d’une grande valeur artistique et historique, ainsi qu’une somme d’argent importante représentant les premiers fruits de ce trafic illicite.

Un patrimoine millénaire sauvé du pillage

Soumises à une expertise approfondie, les 337 pièces saisies ont été authentifiées comme des artefacts majeurs de l’ère romaine et de l’ère ottomane.

Sauvés du marché noir grâce à la vigilance des services de sécurité, ces trésors protègent un pan entier de la mémoire collective nationale.

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Les quatre mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Chelghoum Laid. Ils devront répondre d’association de malfaiteurs, de contrebande, ainsi que de vol, détention et commerce illicite de biens culturels.