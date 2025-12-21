Ils transforment leur logement en point de deal : un couple de narcotrafiquants écroué à Chlef

Les services de sécurité de la wilaya de Chlef ont porté un nouveau coup au trafic de drogues dures. Un couple, âgé de 31 et 34 ans, a été arrêté pour son implication dans la commercialisation de comprimés d’ecstasy, à l’issue d’une opération menée par la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants relevant de la Sûreté de wilaya. L’intervention s’est soldée par la saisie de 450 comprimés psychotropes ainsi qu’une importante somme d’argent issue de cette activité criminelle.

Selon un communiqué officiel de la Sûreté de Chlef, l’opération est le fruit d’un travail de renseignement approfondi et d’une surveillance minutieuse sur le terrain. Les enquêteurs ont suivi de près les déplacements et les agissements des deux suspects, avant de parvenir à identifier leur mode opératoire.

Le couple exploitait un logement loué dans le quartier Kafafsa, utilisé à la fois comme lieu de stockage et de distribution de drogues dures, notamment l’ecstasy, une substance très prisée dans les milieux de la consommation illégale.

Chlef : fin de cavale pour un couple spécialisé dans la vente d’ecstasy

Après avoir réuni des éléments probants, les forces de l’ordre ont procédé à une perquisition légale du logement suspect. Cette opération a permis l’arrestation des deux individus en flagrant délit. En plus des 450 comprimés d’ecstasy saisis, les policiers ont également récupéré une somme d’argent estimée à plus de 61 millions de centimes, correspondant aux revenus générés par la vente de ces substances interdites.

Les deux mis en cause ont été conduits au siège de la sûreté pour les besoins de l’enquête. Un dossier pénal a été constitué à leur encontre pour les chefs d’accusation de détention, stockage et achat de drogues dures en vue de leur vente, de manière illégale. À l’issue de la procédure, ils ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes près le tribunal de Chlef.

Derrière les murs d’un logement loué, un trafic d’ecstasy démantelé à Chlef

Après examen du dossier, la juridiction a ordonné leur placement en détention provisoire, dans l’attente de leur jugement. Cette affaire illustre, une nouvelle fois, l’ampleur du phénomène du trafic de drogues dans certaines régions et les efforts constants déployés par les services de sécurité pour y faire face.

Les autorités rappellent que la lutte contre les stupéfiants demeure une priorité, compte tenu des graves répercussions de ce fléau sur la santé publique et la sécurité de la société. Elles appellent également les citoyens à coopérer avec les services compétents en signalant toute activité suspecte, afin de contribuer à l’éradication de ce type de criminalité.