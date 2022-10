Ils trafiquaient de la cocaïne, 2 Algériens arrêtés en France

Le trafic de drogue et de stupéfiant ne cessent d’augmenter du côté de nos jeunes, mais aussi dans le monde entier. En effet, de nombreuses personnes, dont des adolescents, se retrouvent, du jour au lendemain, impliqués dans des gros dossiers de ventes de drogue.

Dans ce même sillage, en France, les éléments de police ont procédé à une nouvelle arrestation, le 2 octobre dernier. Et ce, au niveau de Saint-Nazaire dans la Loire-Atlantique. Il s’agit de deux personnes en possession d’une quantité de cocaïne.

Deux Algériens arrêtés en France pour trafic de drogue

Comme plusieurs régions de France, le cartier de la Trébale, qui se trouve au Saint-Nazaire, est durement touché par le trafic de stupéfiant et de drogue. C’est au niveau de ce quartier que cette arrestation a eu lieu. En effet, les environs de 12 H, et lors d’une patrouille, les éléments de police ont aperçu un individu en train de prendre la fuite, tout en se débarrassant de quelques petits objets qui étaient en sa possession.

Après vérification, il s’est avéré qu’il s’agit de neuf doses de cocaïne empaquetées. Très vite, ce fugitif a été arrêté. De même qu’une autre personne qui se trouvait non loin du point de deal. Par ailleurs, suite à la fouille de ce dernier, les services de police ont découvert en sa possession sept autres doses de cocaïne, dissimilées dans ses chaussettes.

Une enquête a été lancée par les services judiciaires. Et ces derniers ont réussi à identifier les mis en cause. Il s’agit de deux ressortissants algériens, âgés de 17 et 19 ans, en situation irrégulière en France. Le plus jeune parmi eux est déjà sujet de deux fiches de recherche. Et ce, pour une obligation de quitter le territoire français.

Trois Algériens arrêtés pour trafic de cigarettes à Lyon

Trois autres Algériens ont été arrêtés à Lyon, le mois de septembre dernier, pour trafic de cigarette. En effet, suite à plusieurs perquisitions au niveau de leur domicile, les services judiciaires. Ont procédé à la saisie de 1011 cachets d’Ecstasy, 485 sachets d’antiépileptique, ainsi que 1121 cartouches de cigarettes contrefaites.

Par ailleurs, suite à cette découverte, les trois prévenus, âgé de 25, 31 et 39 ans, ont été jugés. Et ce, le 20 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Lyon.